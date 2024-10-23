特朗普赴麥當勞造勢餘波　分店遭網民狂送1星負評　Yelp關閉留言

美國大選舉行在即，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）10月20日到賓夕法尼亞州一間麥當勞分店造勢兼客串炸薯條，引來外媒戲稱他為「麥特朗普」（McDonald Trump），沒料到該間麥當勞分店更成為反特朗普網民的目標，多人湧到點評網站狂給一星負評，迫使點評網站Yelp要暫時關閉評論該分店的留言功能。



美媒CNBC報道，自特朗普到訪該間麥當勞分店拉票後，該分店在Yelp點評網站上的頁面便出現很多「不尋常」的評論，大部份是一星負評，且包含一些與食物不相關的內容，例如是講述特朗普面臨的刑事控罪。

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

有網民寫道「薯條太鹹了，就像在重大選舉落敗的人哭了一小時一樣。」也有網民寫道「被定罪的罪犯向顧客說廢話，尤其是女性，在準備炸薯條時又沒有戴手套，而且一次只會工作五分鐘，然後就要坐下休息或睡午覺。」

不少網民批評分店的特許經營權店主讓特朗普到該處拉票。

在特朗普到麥當勞一間分店造勢後，不少網民到點評網站的分店頁面留下負評（Yelp網站截圖）

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

「讓麥當勞再次偉大」

另有網民給予五星好評，指「這是我47年來去過最好的麥當勞，那位年長員工非常好，讓麥當勞再次偉大！（Make McDonalds Great Again!）」

在湧入約145個留言後，Yelp暫停該頁面的留言功能，理由是出現「異常活動警報」（unusual activity alert）。

點評網站Yelp指，由於出現「異常活動」，暫停留言功能（網站截圖）

Yelp向傳媒解釋指，為了讓Yelp繼續成為社交網絡上的有用資源，留言評論必須是基於真實的第一手經驗。