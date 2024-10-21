特朗普賀錦麗都「i'm lovin' it」　麥當勞成為美國大選另一戰場

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月20日訪問賓夕法尼亞州期間，光臨當地的一間麥當勞。與此同時，代表民主黨出戰總統大選的副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）說，她年輕時曾在麥當勞工作。兩位總統候選人將這間知名快餐企業拉入了戰場。



美媒報道，特朗普星期六（19日）在匹茲堡地區的集會上告訴支持者：「我要去麥當勞做炸薯條，我想我明天就去，我想是在賓夕法尼亞州的一個地方，我會站在炸薯條旁邊。」

特朗普在最近的採訪和競選活動中越發頻繁地指責賀錦麗編造事實。他到訪這間餐廳旨在讓人們懷疑賀錦麗的工作經歷。

賀錦麗基本上無視特朗普，以及他的支持者和保守派新聞媒體讓她提供曾在麥當勞工作的證據的要求。

一名競選官員告訴美媒，賀錦麗1983年夏天在加州阿拉米達（Alameda）的一間麥當勞工作，當時她還是華盛頓霍華德大學（Howard University）的一名學生。官員說，她負責收銀台的工作，並操作炸薯條和雪糕機。

今年早些時候，在茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）的清談節目中，賀錦麗說：「我做過炸薯條。然後我做了收銀員。」

今年夏天的民主黨全國代表大會上，賀錦麗的盟友將她的成長經歷與特朗普的上流社會背景進行對比。前總統克林頓（Bill Clinton）開玩笑說，賀錦麗「將打破我作為總統在麥當勞待的時間最長的紀錄」。

賀錦麗的競選搭檔、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）說：「你能想像特朗普在麥當勞工作嗎？他不會不惜一切代價經營那台該死的麥旋風機器。」

特朗普早就表示過他對快餐的喜愛。在2016年CNN節目《市政廳》（Town Hall）上，特朗普將自己對快餐的偏愛歸因於質量，他說：「你最好去那裏，而不是去一個你不知道食物來自哪裏的地方。

「我認為食物很好。我認為所有這些地方，漢堡王（Burger King）、麥當勞，我都可以忍受。前幾天晚上我吃了肯德基（KFC）炸雞。這不是世界上最糟糕的事情。」

圖為於2024年10月16日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在賓夕法尼亞州出席競選活動。（Reuters）

特朗普把這種感情帶進了白宮。他的女婿庫什納（Jared Kushner）在自傳中打趣說，當特朗普點了自己最喜歡的麥當勞時，他就知道特朗普在與冠狀病毒的鬥爭中扭轉了局面。「麥當勞巨無霸、魚柳包、薯條和雲呢拿奶昔。」

小特朗普（Donald Trump Jr.）日前在霍士新聞上露面時，抱怨該電視台在採訪賀錦麗時沒有問她在哪間麥當勞工作。他還聲稱，他的父親對麥當勞產品的熟悉程度超過賀錦麗。

「我認為我父親比賀錦麗更了解麥當勞菜單。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

