前紐約市長朱利亞尼去年誹謗罪成　法官：須一週內移交資產

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前私人律師兼前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）去年輸掉誹謗官司，遭判賠償約1.48億美元（約11.5億港元）。聯邦法官利曼（Lewis Liman）10月22日下令，朱利安尼須於7天內將公寓等資產移交案中兩名佐治亞州（Georgia）選舉工作人員。



朱利亞尼涉嫌在2020年大選期間訛稱兩名佐治亞州選舉工作人員更改選票，於2023年12月遭法院裁定他誹謗罪成，須向事主弗里曼（Ruby Freeman）及莫斯（Wandrea Moss）支付賠償。

路透社報道，利曼日前命令朱利安尼，須在7天內將其位於曼哈頓的公寓、體育紀念品、貴價手錶和其他貴重物品交由弗里曼和莫斯控制的破產管理機構。

圖為特朗普前私人律師兼前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）2023年5月抵達位於華盛頓的法院。（Reuters）

不過利曼以餘下資產與其他訴訟有關為由，允許朱利安尼暫時不必交出他的三枚棒球隊紐約洋基隊（New York Yankees）世界大賽冠軍戒指和其在佛羅里達州（Florida）的公寓。