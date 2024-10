美國大選｜公然打臉特朗普？　伊萬卡帶女兒看Taylor Swift演唱會

前總統、共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump,又譯川普)9月曾表示「討厭」樂壇天后Taylor Swift,媒體當時揣測是因為Taylor Swift公開表態支持特朗普的對手副總統賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)。美國媒體報道,特朗普長女伊萬卡(Ivanka Trump)近日帶女兒前往欣賞Taylor Swift的演唱會。



美國People網站10月22日報道,前總統特朗普的長女伊萬卡據報於18至20日期間帶同13歲的女兒Arabella Kushner,前往邁亞密硬石體育場(Hard Rock Stadium)欣賞Taylor Swift的Eras Tour巡迴演唱會。

報道指,伊萬卡和女兒Arabella均是忠實的「swiftie」(源自Taylor Swift的姓,是對她歌迷的暱稱)。

今年7月18日,伊萬卡在其社交媒體帳號發文祝賀女兒Arabella 13歲生日快樂,並附上印有Taylor Swift歌詞「Boys only want love if it's torture」的白色蛋糕。

2024年7月18日,美國前總統特朗普(Donald Trump)長女伊萬卡(Ivanka Trump)在其社交媒體帳號發文祝賀女兒Arabella Kushner 13歲生日快樂,圖為一個印有美國天后Taylor Swift歌詞的白色蛋糕。(IG@ivankatrump)

伊萬卡還在另一張照片中指,將這個最佳蛋糕獻給她最喜愛的swiftie。

2024年7月18日,美國前總統特朗普(Donald Trump)長女伊萬卡(Ivanka Trump)在其社交媒體帳號發文祝賀女兒Arabella Kushner 13歲生日快樂,圖為一個印有美國天后Taylor Swift歌詞的白色蛋糕,伊萬卡留言指這是獻給她最喜愛的Swiftie(Taylor Swift歌迷)的最佳蛋糕。(IG@ivankatrump)

美國9月10日舉行總統選舉辯論,Taylor Swift在辯論結束後立即在其IG表態,正式宣布支持民主黨候選人賀錦麗。

綜合美國媒體報道,美國前總統、共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)9月曾公開表示討厭美國知名女歌手Taylor Swift。特朗普的長女伊萬卡(Ivanka Trump)據報10月18至20日期間帶她的女兒Arabella Kushner前往邁亞密欣賞Taylor Swift的巡迴演唱會。(Getty,IG@ivankatrump)

此舉似乎觸動了特朗普的「神經」,他其後在個人社交媒體帳戶公開表示討厭Taylor Swift。