美國大選｜公然打臉特朗普？　伊萬卡帶女兒看Taylor Swift演唱會

前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月曾表示「討厭」樂壇天后Taylor Swift，媒體當時揣測是因為Taylor Swift公開表態支持特朗普的對手副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。美國媒體報道，特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）近日帶女兒前往欣賞Taylor Swift的演唱會。



美國People網站10月22日報道，前總統特朗普的長女伊萬卡據報於18至20日期間帶同13歲的女兒Arabella Kushner，前往邁亞密硬石體育場（Hard Rock Stadium）欣賞Taylor Swift的Eras Tour巡迴演唱會。

報道指，伊萬卡和女兒Arabella均是忠實的「swiftie」（源自Taylor Swift的姓，是對她歌迷的暱稱）。

今年7月18日，伊萬卡在其社交媒體帳號發文祝賀女兒Arabella 13歲生日快樂，並附上印有Taylor Swift歌詞「Boys only want love if it's torture」的白色蛋糕。

2024年7月18日，美國前總統特朗普（Donald Trump）長女伊萬卡（Ivanka Trump）在其社交媒體帳號發文祝賀女兒Arabella Kushner 13歲生日快樂，圖為一個印有美國天后Taylor Swift歌詞的白色蛋糕。（IG@ivankatrump）

伊萬卡還在另一張照片中指，將這個最佳蛋糕獻給她最喜愛的swiftie。

2024年7月18日，美國前總統特朗普（Donald Trump）長女伊萬卡（Ivanka Trump）在其社交媒體帳號發文祝賀女兒Arabella Kushner 13歲生日快樂，圖為一個印有美國天后Taylor Swift歌詞的白色蛋糕，伊萬卡留言指這是獻給她最喜愛的Swiftie（Taylor Swift歌迷）的最佳蛋糕。（IG@ivankatrump）

美國9月10日舉行總統選舉辯論，Taylor Swift在辯論結束後立即在其IG表態，正式宣布支持民主黨候選人賀錦麗。

綜合美國媒體報道，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）9月曾公開表示討厭美國知名女歌手Taylor Swift。特朗普的長女伊萬卡（Ivanka Trump）據報10月18至20日期間帶她的女兒Arabella Kushner前往邁亞密欣賞Taylor Swift的巡迴演唱會。（Getty，IG@ivankatrump）

此舉似乎觸動了特朗普的「神經」，他其後在個人社交媒體帳戶公開表示討厭Taylor Swift。