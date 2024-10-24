前幕僚長驚爆特朗普羨慕希特拉　賀錦麗：精神失常

美國大選進入最後二週倒數，共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）的前幕僚卻爆出他羨慕納粹德國元首希特拉（Adolf Hitler）的言論，而特朗普的競選對手、民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）批評特朗普「愈發精神失常」，指他的言論「極其危險」。



《紐約時報》10月22日刊出與特朗普的前白宮幕僚長凱利（John Kelly）的採訪，他憶述自己在特朗普政府任職時的經歷，指自己曾多次聽過特朗普稱讚希特拉，稱想要完全忠誠的德國將領，「像希特勒手下那種將軍」。

2024年10月23日，美國華盛頓，圖為賀錦麗在副總統官邸發表演講，批評特朗普讚希特拉的言論。（Reuters）

特朗普予以否認，賀錦麗23日批評特朗普，認為他的言論「令人深感不安，也極其危險」，而他本人「愈發精神失常，在第二任期內，不會有像凱利這樣的人來保護他」。

凱利認為特朗普是專制者，指特朗普「欣賞獨裁者，他曾那麼說過，他符合法西斯主義者的定義」。

美國大選將近，目前民調顯示賀錦麗領先特朗普1.8個百分點。