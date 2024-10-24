外國人日本車廂內突狂舞捱轟　網民：令人不安｜有片

日圓貶值下，外國遊客湧入日本，但外國人在日本的一些不受歡迎行為也漸引起傳媒關注。日媒10月24日引述網上數段影片，指有外國人在列車車廂、馬路等公眾地方肆意狂舞，更有部份屬危險動作，在網上惹來批評，有網民留言指突然發生這種事「令人感到不安」。



有外國人在日本列車車廂內突然大展舞技，片段流傳後惹網民批評（影片截圖）

《富士新聞網》24日引述網上數段影片，其中顯示有非裔外國人在行駛的車廂、人潮洶湧的街道上隨地起舞，不時同途人揮手示意，甚至出現空翻、迴旋的高難度舞蹈動作。

報道指，其中一條影片拍攝於行經山梨縣的富士急行線車內，另一條影片則顯示似在澀谷十字路口拍攝，最早約10月中出現在網上。

圖為日媒2024年10月24日引用網上流傳影片，其中顯示一位外國人在澀谷交通要道上大跳舞蹈，影響途人。（截圖自X@chuzaiina）

這些舞者毫無預兆突然大展舞技的影片在網上引起爭議，報道指有日本用戶認為這是文化差異，但也有人認為，「我覺得這令人感到不安，因為有些人想在車廂中安靜地坐着」，其中還參雜其他國家用戶留言，「我不會做這樣的蠢事，這太無禮了。」