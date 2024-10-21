過度旅遊｜西班牙加那利群島數千民眾上街　抗議遊客擠佔資源

西班牙​​數千民眾10月20日在加那利群島（Canary Islands）多個島嶼進行示威，抗議群島上的旅遊業發展，要求改變這些島嶼的旅行模式。



示威活動在大加那利島（Gran Canaria）、特內里費島（Tenerife）、拉帕爾馬島（La Palma）等多個島嶼同時進行。西班牙政府表示，至少有8000人參與抗議活動。

示威者表示，當地居民被遊客擠出住房市場，每年數百萬人的到來耗盡了包括水在內的有限自然資源、破壞環境。

圖為2024年10月20日，西班牙大加那利島上一名男子在示威活動中舉起標語。（Reuters）

西班牙經濟仰賴觀光業，但今年，巴塞隆拿及馬略卡島（Mallorca）等其他熱門度假勝地再度發生連串抗議事件。根據西班牙國家統計局（Spanish National Statistics Institute）的資料，去年群島上的人口為220萬，但1月至9月期間卻有990萬名遊客到訪，較2023年同期增加10.3%。

加那利群島（Canary Islands）在近年私人租屋人數爆增後，決定打擊遊客租屋。新建成的房產將被禁止進入短租市場，持有許可證的業主將有五年時間遵守規定，包括賦予鄰居反對這些許可證的權利。