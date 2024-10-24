習近平赴「金磚+」領導人對話會：要阻止戰火在黎巴嫩蔓延

中國國家主席習近平10月24日上午在俄羅斯喀山出席「金磚+」領導人對話會，並發表講話，他指全球南方群體崛起，是世界大變局的鮮明標誌。他並談到俄烏戰爭與加沙戰爭，提倡推動烏克蘭危機局勢盡快緩和，繼續推動加沙地帶全面停火，阻止戰火在黎巴嫩蔓延。



根據中國外交部，習近平指全球南方國家共同邁向現代化是世界歷史上一件大事，也是人類文明進程中史無前例的壯舉，他指世界和平和發展仍面臨嚴峻挑戰，全球南方振興之路注定不會平坦，要展現集體智慧和力量。

他稱要堅守和平，實現共同安全，「我提出全球安全倡議，得到各方積極響應，已經在維護地區穩定等多個領域取得重要收獲。」他稱要推動烏克蘭危機局勢盡快緩和，為實現政治解決鋪平道路，要繼續推動加沙地帶全面停火，重啟「兩國方案」，並阻止戰火在黎巴嫩蔓延。

2024年10月24日，中國國家主席習近平出席俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會。（Reuters）

他又談到全球發展倡議提出3年來，已經動員近200億美元發展資金，開展1100多個項目，全球工業人工智能聯盟卓越中心近期落戶上海，中方還將建立全球「智慧海關」在線合作平台和金磚國家海關示範中心，歡迎各國積極參與。

他並談到中方將牽頭成立全球南方智庫合作聯盟，促進各國人文交流和治國理政互學互鑒。

習近平指支持更多全球南方國家加入金磚事業，匯聚全球南方磅礴力量，共同推動構建人類命運共同體。