美國以色列談判代表將在多哈會面　討論加沙停火協議

官員10月24日表示，美國和以色列的談判代表將於未來幾天在卡塔爾首都多哈齊聚一堂，試圖重新啟動有關加沙停火協議和釋放人質的談判。



卡塔爾和埃及在過去幾個月的談判中擔任以色列和哈馬斯之間的調解人，這些談判於8月破裂，，雙方未能就結束哈馬斯2023年10月7日對以色列南部發動襲擊而開始的戰鬥達成協議。

以色列總理內塔尼亞胡辦公室（Benjamin Netanyahu）表示，其情報機構摩薩德（情報和特勤局，Mossad）主管巴爾內亞（David Barnea）27日將前往多哈，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）也將出席會談。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週前往中東，希望在哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）去世後重新啟動談判，華盛頓表示辛瓦爾是達成協議的主要障礙。