系統性侵犯人權　以軍強逼加沙民眾充當「人肉盾牌」

一名美國伊斯蘭民權倡議組織的負責人表示：「美國國務院和司法部必須就以色列涉嫌在加沙逼使巴勒斯坦民眾充當以軍「人肉盾牌」的可靠指控展開調查，因其背後牽涉廣泛和系統性的侵犯人權。」



作者：Common Dreams成員Brett Wilkins



總部位於華盛頓，美國伊斯蘭關係委員會（The Council on American–Islamic Relations，CAIR）是一個伊斯蘭民權倡議組織。他們10月21日促請拜登（Joe Biden）政府調查以軍涉嫌犯下戰爭罪行。作為接受最多美國軍事資助的部隊，以色列國防軍（Israel Defense Forces，IDF）涉嫌強逼巴勒斯坦民眾（他們被迫戴上手扣並穿上以色列國防軍制服）充當「人盾」。

國際法禁止利用戰鬥人員或平民作為人盾。然而近來有報道指，以色列在加沙長達一年的戰事，已造成152,000巴勒斯坦民眾身亡、受傷或失蹤，並因此被南非政府在國際法庭（International Criminal Court，ICC）提訴犯下「種族滅絕」。

而以色列國防軍部隊更被指控強迫被俘的巴勒斯坦人，其中包括兒童，在以軍面臨生命威脅的危險環境下充當他們的「人盾」。

美國伊斯蘭關係委員會國家執行董事Nihad Awad在一份聲明中表示表示：「美國國務院和司法部必須調查這些可靠的指控，以軍使用美國納稅人支付的武器，對平民進行廣泛和系統性的侵犯人權行為。」

Nihad Awad補充道：「這些虐待行為，以及對加沙公開的種族清洗，明顯違反了我們國家的法律。拜登政府與這場種族滅絕「同謀」玷污了我們國家的聲譽。當我們的外交官員日後談到人權話題時被提醒「要記住加沙」，這個污點將會困擾我們幾個世代的外交官員。」

半島電視台、以色列《國土報》（Haaretz）、英國《衛報》及美國《紐約時報》等國際媒體先後報道了以色列如何利用被綁架的巴勒斯坦武裝分子和平民，在進入地下隧道和建築物時充當以軍的「先頭部隊」，為參與危險任務的以軍士兵提供保護。

今年五月，巴勒斯坦保護兒童國際組織（Defense for Children International-Palestine）發表的報告指，在危險的襲擊任務中，巴勒斯坦未成年人被迫走在以色列國防軍士兵的前面。隨後半島電視台報道指，一名巴勒斯坦人被綁在以色列戰車的引擎蓋上以防止被襲，來自加沙的巴勒斯坦民眾被派去建築物和地下隧道，以確保這些地點內沒有安裝爆炸物。這些報道都激起國際社會的憤怒，以色列國防軍則予以否認。

2024年10月21日，在加沙北部傑巴利耶（Jabalia），被以色列砲火槍傷的巴勒斯坦民眾在當地醫院接受救助。（Reuters）

以色列《國土報》8月曾報道：「很難認出他們（巴勒斯坦民眾）。他們通常穿上以色列軍裝，其中許多人只有20多歲，而且總是和不同級別的以色列士兵在一起。但如果你仔細觀察，你會發現他們大多數人都穿運動鞋，而不是軍靴。他們的雙手被反扣在背後，臉上充滿了恐懼。」

根據半島電視台10月20日發表的一篇報道：

透過讓巴勒斯坦民眾穿上以色列軍裝，並將他們塑造成戰鬥人員，以色列軍方有意掩蓋他們的脆弱性。以軍將他們部署為「盾牌」，不是為了阻止巴勒斯坦武裝份子襲擊以色列士兵，而是為了「誘使」他們開火，從而「暴露」他們的位置，讓以軍能夠發動反擊並殺死武裝份子。當這些偽裝成士兵的「人盾」被送入隧道時，他們就從脆弱的平民變成了「飼料」。

一名顧慮人身安全而拒絕透露真實姓名的35歲巴勒斯坦男子告訴《衛報》，「以色列士兵將 GPS追蹤器戴在我手上，並告訴我：「如果你嘗試逃跑，我們會開槍打死你。我們會知道你身在何處」

這名巴勒斯坦男子表示：「我奉命去敲四所房屋和兩所學校的門，要求裏面的人們離開，首先是婦女和兒童離開，然後才是男人。其中一所學校的情況非常危險。我大聲叫學校裏的所有人安靜地離開，但與此同時，以軍正在猛烈射擊，我以為我將命不久矣。」

前以色列國防軍士兵告訴《紐約時報》，以色列國防軍指揮官告訴他們，「恐怖份子的生命價值低於以色列人的生命價值。儘管軍官們最後經常認定他們拘留的巴勒斯坦民眾並不屬於恐怖組織，然後在沒有提出起訴的情況下釋放他們。」

以色列一直否認使用巴勒斯坦民眾作為人盾，儘管有影片證據顯示以色列國防軍部隊在加沙和非法佔領的約旦河西岸一直有這種行徑。

以色列國防軍在八月曾表示：「以色列國防軍的命令和指令禁止使用在戰場上俘獲的加沙民眾執行危及他們人身安全的軍事任務。上述指令和命令已經清楚地向地面部隊闡明。」

不過，以色列國防軍部隊已經證實了這個做法確實存在。

前以色列國防軍狙擊手Nadav Weiman向《衛報》表示：「據我們了解，這是一項內部廣泛行使的規則，這意味加沙有數以百計巴勒斯坦人被用作人肉盾牌。」他現在是以色列退伍軍人組織「打破沉默」的總監，旨在揭露以色列軍方犯下的戰爭罪行。

Nadav Weiman指：「巴勒斯坦人從加沙境內的人道主義走廊被擄走，然後他們被帶到加沙境內的不同部隊，一般的步兵部隊，而不是特種部隊。然後這些巴勒斯坦人被用作人肉盾牌，掃蕩隧道和房屋。」

2024年10月21日，加沙南部汗尤尼斯，當地民眾為因以色列空襲而喪生的巴勒斯坦人進行葬禮及祈禱。（Reuters）

Nadav Weiman補充道：「在某些情況下，他們胸前或頭上戴着GoPro相機。而幾乎大部份情況下，他們都會先被戴上手扣，然後穿上以色列國防軍的制服進入隧道和房屋掃蕩。」

拜登政府向以色列提供了數百億美元的軍事援助，並透過行使聯合國安理會的否決權來阻止停火決議，從而保護其盟友免受國際社會的問責。當美國政府發言人被問及以軍使用人肉盾牌的問題，總會將話題轉到以軍已在進行內部調查。而這類調查，肇事者最終極少受到懲罰。

2002年，以色列高等法院曾頒布一項臨時禁令，禁止在鎮壓第二次起義或一般起義的行動中使用人肉盾牌。據以色列人權利組織B'Tselem表示，一些以色列國防軍士兵無視這項禁令。

2010年，吉瓦提旅（Givati Brigade）的兩名中士因在2008-09年鑄鉛入侵加沙行動期間強迫一名9歲巴勒斯坦男孩打開他們認為可能裝有爆炸物的袋子而被定罪。這兩名士兵被處以緩刑和降職的處分，兩人都毋須入獄服刑。

紐約西點軍校國際人道法教授Michael Schmitt上週對《紐約時報》表示：「在大多數情況下」，以色列被指控的行為都「構成了戰爭罪行」。

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯