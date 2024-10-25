朝鮮涉出兵烏克蘭援助俄羅斯　或反過來影響朝鮮半島局勢？

朝鮮涉出兵烏克蘭援助俄羅斯，已讓烏克蘭和一眾歐美國家感到擔憂深感不安。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）10月24日回應媒體時，並未否認相關消息，僅強調如何落實俄朝夥伴條約是莫斯科的事。此舉讓韓國感到擔憂，深怕朝鮮的舉動除了對俄烏戰爭造成直接影響外，亦對朝鮮半島當地局勢帶來新的不穩定因素，甚或在東亞形成新的地緣局面。



韓媒《朝鮮日報》25日引述「朝鮮半島未來論壇」理事長千英宇（音譯）稱，朝鮮這次決定派兵，意味着俄羅斯欠下朝鮮提供炮彈和兵力的債，今後朝鮮要求償還債務時，俄羅斯將很難拒絕。

千英宇認為，朝鮮會立即要求俄羅斯提供軍事技術和裝備，包括防空武器及新型戰鬥機等。就算俄羅斯只是向朝方提供糧食和能源援助，也能讓朝鮮繼續抵抗歐美對其制裁，增強發現核武與導彈能力。

2001年8月3日，時任朝鮮領導人金正日抵達俄羅斯莫斯科準備會晤俄羅斯總統普京。圖為莫斯科火車站懸掛著朝鮮和俄羅斯國旗。（Getty Images）

朝俄相互出兵支援或成常態？

曾擔任駐俄羅斯大使的韓國會議員魏聖洛（音譯）則表示，朝鮮是俄羅斯友邦中唯一一個同時提供武器和兵力支持的國家。朝鮮似乎希望若朝鮮半島發生緊急情況時，俄羅斯會以同樣的方式幫助自己。

魏聖洛指出，過去有分析認為，俄羅斯不會與朝鮮共享洲際彈道導彈（ICBM）、核潛艇等敏感軍事技術的想法已不合時宜。他強調：「俄羅斯認為美國運用核武作為韓美同盟的基礎下，朝鮮半島無核化根本不可能實現。」

因此，魏聖洛呼籲，韓國外交政策應包含與中國、俄羅斯溝通的空間，否則最終只會迎來爆發衝突的結局。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

中朝關係備受考驗

《紐約時報》23日報道，朝鮮過去研發核武與飛彈的計劃，以及不時揚言消滅韓國，造成地區不穩，已使中國感到不滿。如今朝方涉介入歐洲戰爭，不僅將反過來影響東亞局勢穩定，甚至在全球秩序問題上形成中方不滿的結果。

報道引述分析稱，中國可能擔心的是，朝俄軍事合作加深，或會鼓勵朝鮮對韓國或日本採取更激進的行動，一方面削弱中方對朝鮮的影響力，另一方面在朝鮮半島乃至東亞造成不必要的不穩。

2021年4月20日，朝鮮旗幟在中國遼寧省丹東的朝鮮領事館隨風飄揚。（Reuters）

美國佐治城大學（Georgetown University）教授Victor D. Cha指出，無論中方在俄烏戰爭採取何種立場，都不會樂見朝鮮派兵參戰，因為此舉對中國長、短期而言皆沒有好處。