普京未否認朝鮮派兵赴俄　烏克蘭稱首批已部署庫爾斯克

烏克蘭軍事情報部門10月24日表示，首批赴俄羅斯受訓的朝鮮士兵已部署到邊境地區庫爾斯克（Kursk）。克里姆林宮先前曾駁斥相關消息，稱其為「假新聞」。但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）24日回應媒體時，並未否認消息，強調如何落實俄朝夥伴條約是莫斯科的事。



烏克蘭情報機構指出，首批朝鮮士兵已於23日被記錄在庫爾斯克地區。烏方又稱，已有約12,000名朝鮮士兵抵俄，包括500名軍官和3名將領，正在俄國5個軍事基地接受訓練，並由俄國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-bek Yevkurov） 負責監督。

同日普京會見記者，回應韓國衛星圖片顯示朝鮮士兵赴俄的消息，笑稱「如果有圖片，就反映出有些東西。」但他沒有明確證實或否認相關說法。

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

針對俄羅斯國家杜馬同日已批准普京此前與朝鮮領袖金正恩簽署的共同防禦條約，普京稱根據條約，任何一方如因被入侵而陷入戰爭狀態，另一個國家將「立即利用其擁有的一切手段提供軍事和其他援助」。

普京表示，從未懷疑朝鮮領導層的承諾，而如何實施是自家的事。而在稍早時間的演講中，他也重申俄羅斯不可能在戰場上被擊敗。