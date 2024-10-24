多方證實朝鮮向俄羅斯派兵　將如何影響俄烏戰爭？｜新聞背後

俄羅斯將朝鮮拉入烏克蘭戰爭，不僅讓烏克蘭人擔憂，同時讓韓國和一眾西方國家感到擔憂。雖然歐美各國目前仍相當謹慎，但已難掩憂心忡忡。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周三表示，如果朝鮮與俄羅斯共同與烏克蘭交戰，問題將非常嚴重，將在歐洲和亞洲產生難以預料的後果。隨着美國和北約均證實了朝兵入俄，究竟這將為俄烏戰爭帶來哪些影響？



俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭自2022年2月24日開始，距今已過兩年半。烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）最新指，朝鮮部隊最早於23日抵達俄羅斯庫爾斯克地區，以幫助俄羅斯軍隊擊退烏克蘭的邊境行動。然而，莫斯科和平壤已否認了派兵的說法，目前外界亦未有確鑿證據表明朝軍已走上戰場。

圖為2024年10月21日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（Reuters）

朝鮮或在仿傚韓國舊路？

過去兩年，朝鮮和俄羅斯加深了軍事合作。自去年8月以來，朝鮮已向俄羅斯運送了超過13,000個貨櫃的火砲、飛彈和其他常規武器，以補充其日益減少的武器庫存。6月，雙方又簽署了一項國防協議，要求兩國在對方受到攻擊時提供軍事援助。

朝鮮擁有世界上最為大型的軍隊之一，兵力多達120萬人，但自從1950至1953年的朝鮮戰爭以來，朝軍從未參加過重大衝突。長期以來，平壤一直聲稱增加兵力是為了威懾或為了朝鮮半島上可能發生的戰爭作準備，故此向烏克蘭前線派兵將標誌着該國對一場海外戰爭的首次大規模干預。

韓媒日前引述韓國軍方指，朝鮮派遣的四個旅屬於第11軍團，即「暴風軍團」。

這多少反映了當前的戰爭並未按照俄羅斯的計畫進行，也有分析認為，通過派兵幫助俄羅斯，朝鮮是在效仿韓國幾十年前走的一條道路。當年為鞏固與美國的聯盟，韓國曾向越南戰爭派出近32萬名士兵，這是與美軍並肩作戰的最大規模的外國部隊。作為回報，美國幫助韓方實現了軍隊現代化，還通過向韓國提供低息貸款，幫助刺激了該國的經濟增長。

2024年10月23日，朝鮮領導人金正恩視察戰略導彈基地。（朝中社圖片）

持續近三年的戰事或變「第三次世界大戰」

朝軍入俄對澤連斯基和他的軍隊來說無疑是個壞消息，因這是首次有第三國踏上俄烏戰場。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前指朝鮮擬派1.2萬士兵進入戰場，呼籲西方盟友不要再保持沈默。不過，他認為，朝鮮部隊目前仍在受訓階段，之後將有軍官在評估戰局後才會部署部隊，但他警告第三國的參與可能會使衝突升級為世界大戰。

2024年6月19日，朝鮮平壤，圖為俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩出席會議。（Reuters）

德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）指，目前消息尚未明確，甚至不知道具體有多少朝鮮士兵參戰、亦不知道他們將在何處作戰，但「這是一種升級，向我們展示一個非常重要的方面。國際衝突正在迅速逼近。」韓國已暗示，如果朝鮮證實參與其中，韓國可能會向烏克蘭提供軍事武器支援。

有分析指，經過快三年的戰爭，烏克蘭在軍事上處於危急階段，其軍隊幾個月來在東線不斷後撤。在這種形勢下，朝鮮軍人的增援，即使不會對戰局產生決定性影響，惟也不可小覷，因這或使得俄軍的目標更容易實現。