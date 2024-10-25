遭男選民強抱、摸臀　日本調查指四分一女性候選人拉票時遭性騷擾

日本眾議院選舉10月27日舉行，共有來自9個政黨的1,344人報名參選，其中女性候選人達到創新高的314人。不過一項調查卻發現，四分一日本女性候選人在競選活動中慘遭性騷擾，包括被男性選民強行抱住、被摸屁股，甚至在派傳單時遭舔手。



日本《時事通訊社》10月24日引述日本內閣府2021年度的一項調查指出，有24.9%的日本女性候選人表示，「曾在選舉期間遭遇過性騷擾」。

東京都町田市市議員東友美表示，自己6年前首次參加地方選舉「幾乎每天都會被不同的男人強行擁抱、撫摸我的臀部」。(東友美選舉網頁)

40歲的東京都町田市市議員東友美憶述自己6年前首次參加地方選舉，她說：「我幾乎每天都會被不同的男人強行擁抱、撫摸我的臀部」。她還指自己在網上多次接收「你有男友嗎？」之類的騷擾訊息。

30歲的武藏野市議員酒向萌實同樣飽受騷擾，她表示，「有一次在街頭發送選舉傳單時，有一名男性不僅沒有接過傳單，還用舌頭舔了我的手。」

報道指，選民對女性候選人的性騷擾，是出現在日本選舉中的一個長期性問題，被認為是阻礙女性在參政時獲得晉升的原因之一。

2024年10月25日，日本東京，圖為日本前首相岸田文雄為當地候選人拉票。（Reuters）

日本政府2021年通過促進女性參政的「女性政治參與促進改正推進法」，旨在防止選民騷擾候選人的行為，但法案未明確禁止或懲罰這些行為，惟收效甚微。

一般社團法人「日本騷擾協會」代表理事村嵜要表示，「選民往往會以優越的姿態向候選人傳達自己的想法，但兩者之間應該保持適當的身體、心理距離。」他也呼籲應該儘快制定專法，以保護候選人安全。