日本眾議院選舉　民調：自民黨或失單獨過半數議席優勢

日本10月15日開啟第50屆眾議院選舉，將在27日投票及點票。日媒17日公布選前民調，執政自民黨或未能取得眾議院465議席中的絕對多數，將成2009年來首次。



《日經新聞》17日公布的民調結果指，執政自民黨可能無法取得233個議席，即眾議院465個議席中的過半數。

在289個單一選區中，民調顯示自民黨「極有可能」獲得議席的選區僅約3成；而比例代表議席方面，預計將少於上屆，即2021年贏得的72個席位。長期與自民黨合作的公明黨，也可能比改選前的32席更少。

今次民調由《日經新聞》和《讀賣新聞》於10月15日至16日，在日本全國通過隨機播打電話調查，共收到165,820份有效答覆。

2024年10月12日，日本東京，圖為日本新任首相石破茂在記者會上發表講話。(Reuters)

日本新任首相石破茂10月9日解散眾議院提前大選，自民黨在上屆眾議院中共有265個席位，選舉實行小選區和比例代表並行制，全國分為289個小選區和11區的比例代表，共465個議席。