以色列指控六名半島電視台記者與哈馬斯等組織有聯繫

以色列軍方23日指控6名半島電視台（Al Jazeera）記者，爲巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與巴勒斯坦武裝抵抗組織伊斯蘭聖戰（Palestinian Islamic Jihad）的成員；半島電視台反駁以方捏造事實，批評是試圖消滅報導的手段。



以軍質疑，總部設在卡塔爾的半島電視台，正在或曾經僱用哈馬斯武裝分子任記者，或令談判前景蒙上陰影。以軍指，半島電視台有4名現役記者與哈馬斯有關，另有兩名記者涉及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織；這6人全是巴勒斯坦人，曾擔任狙擊手、步兵、訓練協調員等。

1月7日，包括半島電視台記者 Wael Al-Dahdouh（右二）在內的家人和朋友在加沙拉法告別記者 Hamza Al-Dahdouh 和 Mustafa Thuraya 的遺體。(Getty)

半島電視台表示：「半島電視台認為這一些杜撰的指控，很明顯是要消滅區域內碩果僅存的記者，如此一來將使世人無法洞悉加沙內的屠戮。」

美國非營利組織保護記者委員會（CPJ）的中東小組在 X 上表示，以色列的指控，不過是意圖以未佐證的恐怖份子標籤，來污衊那一些巴勒斯坦籍的記者。

以色列長年指控半島電視台為哈瑪斯的喉舌，在過去一年也以國安為由，關閉半島電視台在以色列境內，與遭以色列非法佔領約旦河西岸內的分部，除了突襲它們外還將報導器材沒收。

半島電視台稱，以色列對半島電視台的行徑，不僅既不道德又不人道，也非常不負責任，稱以色列最新的行徑不過是以色列對其「抱持敵意的行為模式」的一部分。