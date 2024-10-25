巴爾的摩塌橋｜美國司法部與船公司達成近8億元和解協議

美國司法部與撞毀巴爾的摩港（Baltimore）大橋的新加坡貨櫃船「達利」號（Dali）船主與營運商，達成1.02億美元（約7.93億港元）的和解協議，結束訴訟。



美國司法部9月向撞毀馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge）的新加坡貨櫃船「達利」號船主Grace Ocean私人有限公司與營運貨船的Synergy Marine私人有限公司提起民事訴訟，要求賠償1.02億美元。該訴訟旨在收回美國政府為應對災難和清理巴爾的摩港沉船和橋樑殘骸而支付的費用。

路透社引述首席副司法部長米澤爾（Benjamin Mizer）10月24日報道，和解將能確保聯邦政府在麥克亨利堡海峽（Fort McHenry Channel）進行的清理工作費用由這兩家公司承擔，而不是美國納稅人。

達利號3月26日凌晨因失去動力撞上弗朗西斯斯科特基大橋，導致橋體倒塌，六人喪命，美國東北部主要交通要道一度癱瘓，至6月才逐步恢復。

巴爾的摩塌橋事發已近兩個月，「達利號」21名水手仍受困船上。圖為2024年4月4日，「達利號」船頭上被一大片橋梁殘骸壓住。(Reuters)

美國國家運輸安全委員會5月份表示，「達利」號撞橋之前曾多次斷電。聯邦調查局於4月份對這宗災難展開了刑事調查。新加坡海事及港務局3月27日指，事發時，該船結構完整性和設備功能方面的認證仍在有效期內。此外，涉事船隻分別於去年6月和9月通過了外國港口的安全檢查。

美國司法部的訴訟是對這兩間公司提出的法律行動的一部份，它們旨在把這次事故的責任限制在4400萬美元（約3.42億港元），司法部官員稱這一金額「非常不足」。

重新開放航道必須清除約5萬噸碎片。來自世界各地的500名專家等1500人參與了一支船隊所展開的清理工作，參與工作的有56個聯邦、州和地方機構。

馬里蘭州估計重建大橋將花費17億至19億美元（約132.1至147.63億港元），預計重建工作將於2028年秋季完成。

弗朗西斯斯科特基大橋主體為鋼結構，於1977年通車，長約2.6公里，年通車量預計為1150萬輛次。

本文獲《聯合早報》授權轉載

