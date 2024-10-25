出兵烏克蘭援助俄羅斯　朝鮮士兵薪水曝光　為平壤人民所得23倍

近日，韓國、烏克蘭、美國、北約相繼確認朝鮮派兵赴俄羅斯，據報朝鮮部隊目前仍在受訓階段，之後將有軍官在評估戰局後才會部署部隊。另一方面，這批士兵的薪酬曝光，粗略估計高於朝鮮國內人均所得的23倍。不過，現時多項證據顯示被送往俄羅斯的士兵相當年輕，或因缺乏作戰經驗而可能變炮灰。



據韓媒報道，被派到俄羅斯的朝鮮軍人月薪約有2,000美元（約1.5萬港元），費用全部由俄方支付，這個薪酬水平據知與俄羅斯僱用的外籍傭兵的一般價格水平差異不大。由於朝鮮國內民生困苦，此一薪酬至少是當地人均收入的23倍，對朝鮮士兵而言亦頗吸引。

朝鮮旗幟・中朝關係：2021年4月20日，朝鮮旗幟在中國遼寧省丹東的朝鮮領事館隨風飄揚。（Reuters）

早前有傳朝鮮派出的是精銳部隊，不過韓國國防情報本部發現，被派往俄羅斯的士兵，大多只有15歲至20歲，很可能並非精銳部隊。

有脫北者曾指出，朝鮮軍人雖然在國內地位崇高，但若非高官則待遇十分低，近年由於朝鮮遭到國際制裁和疫情影響，缺乏海外勞動收入，故朝鮮當局才會派兵前往俄羅斯。

雖然俄羅斯提供高薪予朝鮮士兵，但有分析指最終是否能落入他們的口袋，仍不得而知，除了缺乏作戰經驗隨時變砲灰外，國家或許還會對他們的薪金抽成。