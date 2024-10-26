4名太空人結束國際太空站任務　返回地球後送院檢查

美國太空總署（NASA）稱，三名美國太空人和一名俄羅斯太空人搭乘載人飛船於佛羅里達附近的大西洋降落後，「出於極度謹慎」原因，他們被送往一間醫療機構檢查。



此次降落標誌着他們完成了為期近八個月的國際太空站任務。

路透社報道，NASA發聲明稱，這四名太空人於10月25日清晨重返地球後接受常規醫學檢查，但「出於極度謹慎，所有機組成員一同被送往醫療設施進行進一步評估」。

NASA並未提供更多相關細節。

聲明提到，NASA太空人多米尼克（Matthew Dominick）、巴拉特（Michael Barratt）和埃普斯（Jeanette Epps），以及俄羅斯太空人列本金（Alexander Grebenkin）在返回地面後接受了常規醫學檢查，但「出於極度謹慎，所有機組成員被一同送往該醫療設施進行進一步評估」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

