SpaceX龍飛船發射升空　搭載兩名太空人往國際太空站｜有片

美國媒體報道，美國太空探索技術公司（SpaceX）的龍飛船在佛羅里達州成功發射升空，搭載兩名太空人飛往國際太空站。



美國太空總署（NASA）發布SpaceX龍飛船發射升空影片：

《紐約時報》9月28日報道，龍飛船由獵鷹9（Falcon 9）火箭搭載，從卡納維拉爾角（Cape Canaveral）太空軍基地發射升空。

隨後，飛船與火箭分離，繼續飛往國際空間站。火箭順利在發射場着陸回收。按照計劃，飛船將在美國東岸時間29日下午5時30分與國際太空站進行對接。

據報道，搭乘龍飛船前往國際太空站的兩名太空人分別是來自美國太空總署（NASA）的Nick Hague和俄羅斯的Aleksandr Gorbunov。NASA表示，兩名太空人將在太空站進行200多項科學實驗和技術演示。

2024年9月28日，美國太空探索技術公司（Space Exploration Technologies Corporation，SpaceX）的龍飛船在佛羅里達州發射升空，搭載美國和俄羅斯太空人飛往國際太空站。(X@SpaceX)

按照計劃，龍飛船將於明年2月返回地球，屆時除了搭載上述的兩名太空人，亦會接回因美國波音公司「星際客機」飛船故障，滯留太空站的兩名美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉姆斯（Suni Williams）。