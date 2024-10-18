Prada與Axiom Space研發新款太空服　料隨NASA 2026年登月

意大利奢侈品牌Prada10月18日推出一款與美國私人太空服務公司Axiom Space聯乘的太空服，預料將提供給美國太空總署（NASA）用於2026年實行的登月計劃，隨穿着這款太空服的女性太空人一起登上月球。



這款太空服在外觀上與傳統太空服並無太大分別，太空服在腰部增加紅色飾邊，還在膝蓋和肘部配有有灰色補丁。

圖為Prada社交帳戶在2024年10月18日發布的影片，其中介紹Prada與Axiom Space共同研發的一款太空服。（截圖自X@Prada）

Prada與Axiom Space指，這款名為Axiom Extravehicular Mobility Unit（AxEMU）的太空服已通過多項測試，號稱它能承受月球南極的極端溫度，並能讓太空人在月球永久陰影區的最低溫度下持續工作至少兩小時。

NASA自2017年宣布推出登月計劃阿耳忒彌斯（Artemis）系列計劃，旨在送女性太空人登月，並利用創新技術探索月球。阿耳忒彌斯3號（Artemis 3）在1月9日遭NASA延期，預計2026年再執行登月計劃。