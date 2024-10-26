英核子潛艦出海半年爆糧食短缺　船員靠軟糖充飢：可怕是唯一字眼

英國太陽報24日獨家報導，皇家海軍一艘核子動力潛艦在為期6個月的巡航期間出現缺糧情況，導致潛艦上的人員需靠攤分食物充飢，甚至是吃熊仔軟糖「醫肚」。醫護人員更擔心，因疲勞和注意力渙散導致「嚴重傷亡」。



報導指，這宗事情發生在一艘先鋒級核子動力彈道飛彈潛艦上，惟基於安全原因，報導並未提及艦名。

英國皇家海軍最初計劃讓先鋒級潛艦最多在海上待80天，但因該國潛艦短缺，導致部份潛艦需要作更長時間的巡航，甚至超過半年，而上述潛艦的海上補給計畫亦因不明原因取消，導致艦員除了接到長官上交糖果和朱古力的要求，還要尋找僅餘的食物如罐頭。

報導還稱，出於擔心疲憊可能導致在海上發生致命錯誤和嚴重傷亡，醫護人員分發了咖啡因片，非值勤艦員也被敦促睡覺以節省體力。

有前潛艦艦長了解該艦艦上情況後表示：「可怕是唯一的字眼」。另一位消息人士則說：「很悲慘。如果你沒在當值，活動就會受到限制以節省體力，並鼓勵睡覺以燃燒更少的熱量」。

皇家海軍目前擁有4艘先鋒級潛艦，至少需要維持有一艘出海巡航以防範核子攻擊。（Getty）

皇家海軍目前擁有4艘先鋒級潛艦，至少需要維持有一艘出海巡航以防範核子攻擊。「復仇號」（HMS Vengeance）3月返回母港時，以6個月又18天創下了紀錄，而「警戒號」（HMS Vigilant）此前則巡航了195天。

英國皇家海軍發言人對報導加以否認，堅稱潛艦艦員在為期6個月的巡航期間並未挨餓，「每位潛艦艦員自始至終獲得營養均衡的膳食」，又指「穩健的程序確保艦員執行任務時始終安全」。