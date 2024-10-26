英核子潛艦出海半年爆糧食短缺 船員靠軟糖充飢：可怕是唯一字眼
撰文：羅保熙
出版：更新：
英國太陽報24日獨家報導，皇家海軍一艘核子動力潛艦在為期6個月的巡航期間出現缺糧情況，導致潛艦上的人員需靠攤分食物充飢，甚至是吃熊仔軟糖「醫肚」。醫護人員更擔心，因疲勞和注意力渙散導致「嚴重傷亡」。
報導指，這宗事情發生在一艘先鋒級核子動力彈道飛彈潛艦上，惟基於安全原因，報導並未提及艦名。
英國皇家海軍最初計劃讓先鋒級潛艦最多在海上待80天，但因該國潛艦短缺，導致部份潛艦需要作更長時間的巡航，甚至超過半年，而上述潛艦的海上補給計畫亦因不明原因取消，導致艦員除了接到長官上交糖果和朱古力的要求，還要尋找僅餘的食物如罐頭。
報導還稱，出於擔心疲憊可能導致在海上發生致命錯誤和嚴重傷亡，醫護人員分發了咖啡因片，非值勤艦員也被敦促睡覺以節省體力。
有前潛艦艦長了解該艦艦上情況後表示：「可怕是唯一的字眼」。另一位消息人士則說：「很悲慘。如果你沒在當值，活動就會受到限制以節省體力，並鼓勵睡覺以燃燒更少的熱量」。
皇家海軍目前擁有4艘先鋒級潛艦，至少需要維持有一艘出海巡航以防範核子攻擊。「復仇號」（HMS Vengeance）3月返回母港時，以6個月又18天創下了紀錄，而「警戒號」（HMS Vigilant）此前則巡航了195天。
英國皇家海軍發言人對報導加以否認，堅稱潛艦艦員在為期6個月的巡航期間並未挨餓，「每位潛艦艦員自始至終獲得營養均衡的膳食」，又指「穩健的程序確保艦員執行任務時始終安全」。
英國遊客無視禁煙告示 氣體爐旁點煙遭泰國攤販潑水│有片留學生英國秘密產女再藏在食物盒 法院裁定謀殺罪成美國大選｜特朗普競選團隊指責英國工黨干預選舉特朗普投訴英國工黨干預大選 涉召集英籍黨員撐賀錦麗競選