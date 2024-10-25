留學生英國秘密產女再藏在食物盒　法院裁定謀殺罪成

馬來西亞一名22歲女留學生在2024年3月於英國秘密產女後，將對方隱藏在一個粟米片的盒內。英國法院10月24日裁定女被告謀殺罪成，25日判刑。



天空新聞（Sky News）報道，譯音姓張（Teo）的被告由馬來西亞赴英國高雲地利大學（Coventry University）就讀，她在今年3月4日誕下足月的女嬰，但她之後將女嬰放在一個粟米片盒內，再用密實膠袋收藏，然後置於行李喼之中。

報道提到，即使有迹象被告曾經到過醫院，但她否認曾經誕嬰，警方於是憂慮嬰孩或遭拋棄，結果當局在2天後於一個住所內發現女嬰遺體。

馬來西亞留學生Jia Xin Teo誕下女嬰後，將對方藏在粟米片盒內，英國法院10月24日裁定對方謀殺罪成。（West Midlands Police圖片）

被告一直否認謀殺，但承認害怕在馬來西亞的家人和朋友發現誕嬰一事，並憂慮影響學業。她亦稱聽到聲音，叫她殺害女嬰。

檢察部門表示，女嬰出世時仍然生存，但被告卻作出明知會導致對方身亡的決定。當局又指出，被告原本可以求助，惟她選擇繼續走上秘密懷孕和獨自誕嬰之路。