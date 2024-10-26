網上流傳朝鮮士兵影片　紐時：定位技術顯示身處俄軍訓練場

最近幾天社交媒體流傳着一些似乎顯示北韓軍隊駐紮在俄羅斯境內的視頻。 《紐約時報》採用地理定位技術查出一群士兵的所在地點，是俄羅斯遠東濱海邊疆區謝爾蓋耶夫卡村（Sergeyevka）的一個軍事訓練場。在這一視頻中有一個男性旁白說道：「他們就是來自朝鮮的小夥子。 」拍攝影片的人接着走向聚集在一座綠白色建築的入口附近的這群人。



過去一周，韓國和烏克蘭一再指控朝鮮領導人金正恩派遣朝鮮軍隊協助俄羅斯在烏克蘭的戰爭。 根據韓國和烏克蘭的評估，平壤已將至少3000名士兵轉移到靠近朝鮮邊境的俄羅斯遠東地區訓練營。

美國星期三（10月23日）公開表示同意韓烏的這個評估，俄羅斯總統普京似乎也默認朝鮮軍隊在俄羅斯境內。

這段影片被俄羅斯獨立媒體組織Astra上載到Telegram平台。 Astra發佈的另一段影片顯示士兵四處走動、聊天、抽煙。

俄羅斯另一家獨立新聞機構Meduza的軍事分析員庫茲涅茨（Dmitry Kuznets）說，這些士兵穿着由俄羅斯BTK集團生產的全季野戰服，這是俄羅斯的標準軍裝。

圖為2024年10月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會與記者會面。（RU Host Photo Agency via REUTERS）

韓國家情報院：朝鮮士兵獲偽造身份證 以冒充東部西伯利亞人

韓國國家情報院表示，除了軍裝，朝鮮士兵還獲得武器和偽造的身份證件，這樣他們就可以冒充東部的西伯利亞人，當地原住民布里亞特人和雅庫特人有亞洲人的面部特徵。

由烏克蘭戰略通信和資訊安全中心（SPRAVDI）發佈的另一段影片中，可以看到數十名士兵在一棟大樓裹排隊。

烏克蘭成立SPRAVDI的目的是為打擊俄羅斯的虛假資訊，該機構說，影片顯示在謝爾蓋耶夫卡訓練營的朝鮮士兵正準備部署到戰場上。

SPRAVDI不願向《紐約時報》提供原始影片檔案或影片來源的詳細資訊。 《紐約時報》無法確認烏克蘭視頻的具體拍攝地點和時間。

不過影片中的大樓內部陳設與俄羅斯與烏克蘭的軍用餐廳相似，影片可能是在謝爾蓋耶夫卡綜合大樓拍攝的，大樓的窗戶與軍營旁邊一棟建築的窗戶相似，影片中可以看到朝鮮士兵在軍營裹走來走去。

現為首爾朝鮮改革廣播電台負責人的脫北者金承哲（Kim Seung-chul）說，影片中的士兵說話帶有明顯的朝鮮口音。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

