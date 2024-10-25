韓國代表團擬赴北約與歐盟　通報朝鮮向俄羅斯派兵細節

韓國國家情報院10月25日宣布，韓當局將於下週派遣代表團前往北約和歐盟，以共享有關朝鮮派兵援助俄羅斯的情報。



韓聯社報道，韓國情報院25日宣布，這一代表團由情報、軍方及外交高級官員組成，團長由國情院第一次長洪長元擔任。

代表團將於10月28日出席在北約總部舉行的北大西洋理事會（NAC）會議，向北約成員國通報朝鮮援俄動向。此外，代表團還計劃向歐盟理事會下屬的政治與安全委員會（PSC）介紹相關情報，並與北約和歐盟高級官員舉行會談。

10月21日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）與韓國總統尹錫悅通話時建議韓方派遣代表團，以便更深入地交流有關朝鮮派兵的情報。

另據路透社報道，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）25日接受俄國家電視台採訪時說，是否決定使用朝鮮軍隊是俄羅斯的內部事務。他還表示，如果烏克蘭選擇加入北約，那莫斯科也可以採取必要措施確保自身安全。

「當我們需要做出決定時，我們會決定……但是否執行、是否需要執行，完全是我們主權範圍內的決定，這是我們的事務。」

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）在比利時布魯塞爾出席聯合記者會。（Reuters）

美國23日證實朝鮮已向俄羅斯派遣3,000名朝軍，這些士兵或將被部署在烏克蘭戰場上，此舉被西方視為俄烏戰爭的重大升級。烏軍事情報部門稱，首批在俄受訓的朝鮮部隊已被部署在庫爾斯克地區，該地區曾在8月遭烏軍部份收復。

本文獲《聯合早報》授權轉載

