美國對台灣軍售19.88億美元 北京：將予以堅決反制
撰文：洪怡霖
出版：更新：
對於美國務院批准總額19.88億美元對台軍售，中國外交部10月26日表示，中方將予以堅決反制，並將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。
根據中國外交部，外交部發言人就美國批准向中國台灣地區出售19.88億美元武器答記者問。外交部發言人表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。
外交部發言人表示，美國執意「以台制華」、「以武助獨」，與美方領導人的「不支持台獨」表態完全背道而馳，與雙方穩定中美關係的努力完全背道而馳，中方敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止破壞台海和平穩定的危險行徑。
拜登政府批出近20億美元對台軍售 首次包括先進防空導彈系統美國軍方商雷神涉虛報提高對台軍售價格 台方否認遭美欺騙沙利文訪華之旅結束 稱美國對台軍售有助和平穩定美國對台軍售 中國外交部：對美6軍工企業及5名高層採取反制措施