美國對台灣軍售19.88億美元　北京：將予以堅決反制

對於美國務院批准總額19.88億美元對台軍售，中國外交部10月26日表示，中方將予以堅決反制，並將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。



根據中國外交部，外交部發言人就美國批准向中國台灣地區出售19.88億美元武器答記者問。外交部發言人表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

外交部發言人表示，美國執意「以台制華」、「以武助獨」，與美方領導人的「不支持台獨」表態完全背道而馳，與雙方穩定中美關係的努力完全背道而馳，中方敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止破壞台海和平穩定的危險行徑。