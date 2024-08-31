沙利文訪華之旅結束 稱美國對台軍售有助和平穩定
撰文：許懿安
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美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月29日完成他任內首次訪問中國行程。他當天在北京出席記者會時指出，美國向台灣出售武器，數十年來有助於維持台海和平與穩定，美方會繼續這樣做。
有記者在新聞發布會上向沙利文提問，指拜登政府至今通過15筆對台軍售案，多過前總統特朗普（Donald Trump）任內的11筆，中國相信這導致台海局勢緊張。記者問沙利文對這說法將如何回應，以及美國願意做什麼去為局勢降溫。
他說美國的「一個中國」政策沒變，美國處理對台軍售問題是根據「一個中國」政策、台灣關係法、美中三項公報和美國對台六項保證。對台軍售多年來在民主、共和兩黨政府共識下運作，協助維持台海和平與穩定，美國會維持這種做法。
沙利文說，對台軍售「數十年來真的有助於維護台灣海峽的和平與穩定，我們打算保持」。
沙利文稱，他在會面中強調維護台海和平穩定的重要性，並重申美國的立場。在他與中國領導人的所有會晤中，他都重申美國對其印太盟友的承諾。
沙利文也強調美國民主黨總統候選人（Kamala Harris，又譯哈里斯）一直都是拜登外交團隊核心成員，具有與中國高層打交道的經驗，她將負責任地管控美中關係。
他在與中國國家主席習近平會面期間，提及她認為美國負責任地管理這場競爭，避免陷入衝突或對抗是至關重要；美中雙邊保持高層、開放的溝通管道，也是實現負責任管理的方式。
沙利文在記者會強調，賀錦麗有跟中國政府高層打交道的經驗，習近平和中國國務院總理李強都認識她。她將如各界預期，延續拜登政府對華政策。
中國外交部北美大洋洲司長楊濤8月29日稱，中方向沙利文強調，台灣、中國的政治制度、發展道路、人民的發展權利是中美關係的4條紅線，「台灣問題是第一條不可逾越的紅線」，一旦觸碰這些紅線，中美關係就失去控制。