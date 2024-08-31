沙利文訪華之旅結束　稱美國對台軍售有助和平穩定

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月29日完成他任內首次訪問中國行程。他當天在北京出席記者會時指出，美國向台灣出售武器，數十年來有助於維持台海和平與穩定，美方會繼續這樣做。



有記者在新聞發布會上向沙利文提問，指拜登政府至今通過15筆對台軍售案，多過前總統特朗普（Donald Trump）任內的11筆，中國相信這導致台海局勢緊張。記者問沙利文對這說法將如何回應，以及美國願意做什麼去為局勢降溫。

2024年8月29日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理沙利文。（新華社）

他說美國的「一個中國」政策沒變，美國處理對台軍售問題是根據「一個中國」政策、台灣關係法、美中三項公報和美國對台六項保證。對台軍售多年來在民主、共和兩黨政府共識下運作，協助維持台海和平與穩定，美國會維持這種做法。

沙利文說，對台軍售「數十年來真的有助於維護台灣海峽的和平與穩定，我們打算保持」。

沙利文稱，他在會面中強調維護台海和平穩定的重要性，並重申美國的立場。在他與中國領導人的所有會晤中，他都重申美國對其印太盟友的承諾。

2024年8月29日，中國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理沙利文（左）。（新華社）

沙利文也強調美國民主黨總統候選人（Kamala Harris，又譯哈里斯）一直都是拜登外交團隊核心成員，具有與中國高層打交道的經驗，她將負責任地管控美中關係。

他在與中國國家主席習近平會面期間，提及她認為美國負責任地管理這場競爭，避免陷入衝突或對抗是至關重要；美中雙邊保持高層、開放的溝通管道，也是實現負責任管理的方式。

沙利文在記者會強調，賀錦麗有跟中國政府高層打交道的經驗，習近平和中國國務院總理李強都認識她。她將如各界預期，延續拜登政府對華政策。

圖為2024年8月29日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在佐治亞州薩凡納（Savannah）一間餐廳，出席一個活動。它的目的是對義工表達感謝。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

中國外交部北美大洋洲司長楊濤8月29日稱，中方向沙利文強調，台灣、中國的政治制度、發展道路、人民的發展權利是中美關係的4條紅線，「台灣問題是第一條不可逾越的紅線」，一旦觸碰這些紅線，中美關係就失去控制。