加沙醫院遭突襲　親歷者揭以軍暴行：院內開槍迫男醫生「除清光」

據《以色列時報》10月26日報道，在持續一天的突襲後，以色列軍隊已撤出位於加沙地帶北部的卡邁勒阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）。在以軍突襲行動中，數百名病人、醫務人員以及在醫院避難的流離失所者被以軍逮捕。親歷者講述了當時的情形。



央視新聞報道指，以軍25日突襲加沙卡邁勒阿德萬醫院，並在院內大肆破壞。（央視新聞）

據巴勒斯坦媒體報道，以色列軍隊於25日突襲卡邁勒阿德萬醫院，當時醫院內有至少600名醫護人員、病患和流離失所者。央視新聞27日引述親歷襲擊的醫護人員回憶，以軍在進入醫院後限制了醫護人員的活動，並強制要求醫院內的病人轉移。

卡邁勒阿德萬醫院護士阿里安說：「當時，我們看到以軍士兵站在醫院大門口，他們是在我們不知不覺間出現在那裏的，以軍去了手術部門，並且不准我們進去，他們把我們困在前台。我們把病人也轉移到了前台，然後他們去找（院長）胡薩姆醫生，說他們要把能走路的病人轉移走。一些病人身上還插着尿管和輸液管，有些人受了內傷，走不了很長的距離，但以軍堅持讓他們步行走出去。」

醫護人員表示，以軍在醫院內四處開火，破壞了發電機和氧氣站等設施，導致2名重症監護室內的兒童死亡，另有3名護士在此次襲擊中受傷。此外，以軍還逮捕了全院70名醫護人員中的至少44名，最終只有院長等14人被放回。

阿里安強調：「第二天早上，我們被以軍四面包圍，到處都是爆炸聲。他們疏散了所有在這裏避難的人。所有人都離開了，他們把男女醫護分開，排了兩個隊。他們以非常羞辱的方式對待我們的男性醫護人員，將他們脫光衣服，一絲不掛。」

央視新聞2024年10月27日報道，以軍25日突襲加沙卡邁勒阿德萬醫院，並在院內開火破壞。（央視新聞）

卡邁勒阿德萬醫院是加沙北部少數仍在運營的醫院。該醫院表示，自本輪以巴衝突爆發以來，該醫院一直面臨物資短缺的問題，而本月初以色列在加沙北部發動軍事行動，更是加劇了該情況。以色列國防軍25日稱，以軍近期在該醫院及周邊地區的軍事行動中打死數百名巴勒斯坦武裝人員，並逮捕數百人。