沙特阿拉伯譴責以色列侵犯伊朗主權　美國承諾保衛沙特

沙特阿拉伯譴責以色列對伊朗的軍事打擊。 路透社報導，沙特星期（10月26日）發表聲明說，以色列軍方襲擊伊朗是對伊朗的 「主權侵犯」，而且違反國際法。



沙特敦促各方保持最大限度的克制，並呼籲國際社會採取行動緩和局勢並結束該地區的衝突。

以色列星期六淩晨對伊朗軍事目標實施了「精確打擊」 ，以回應「伊朗政權對以色列的持續攻擊」。 數小時后，以軍宣佈完成對伊朗的空襲行動，稱襲擊了伊朗的導彈製造設施、地對空導彈陣列，以及伊朗多個地區的其他空中力量。 伊朗則說，其防空系統成功抵禦以色列的襲擊，一些地區受到「有限度的破壞」。

另據彭博社報導，波斯灣國家日益擔心會被捲入伊朗和以色列的衝突，知情者透露，美國已向沙特表明，準備協助保護沙特免受伊朗或其代理人攻擊。

圖為2020年12月15日，美國華盛頓的司法部大樓外揚著美國國旗。（Reuters）

波斯灣國家擔心，以伊衝突升級可能嚴重損害它們的經濟和安全利益。 對美國而言，保護沙特領空的好處之一是保護其石油設施，避免全球能源價格因此飆升。

美國官員說，拜登政府正同包括沙特在內的合作夥伴密切對話，為各種情況做準備。

熟悉美國立場的人士透露，雖然美國這次可能準備做得更多，但很難確切知道華盛頓會扮演什麼角色，因為美方的反應將取決於以軍襲擊的規模。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

