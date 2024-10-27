內塔尼亞胡或希望特朗普回歸白宮　孤立主義政策有利於以色列

美國大選進入最後階段，法媒10月27日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）很可能希望前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮，儘管他對以立場不一；民調顯示以色列人支持特朗普遠多過賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。



特朗普既鼓勵內塔尼亞胡轟炸伊朗核設施；又稱自己若是總統，10月7日的襲擊就不會發生，將向以色列施壓，要求結束戰爭。但根據分析，內塔尼亞胡正希望這些模稜兩可的政策，加上特朗普「讓美國再次偉大」的競選口號，可能會給他更多自由，來應對加沙和黎巴嫩的持續戰火。

特朗普政府的幾項措施，提升了內塔尼亞胡的國內地位，顛覆了美國對以色列、以巴衝突，以及更廣泛地區的一些長期政策：

將美國大使館遷至以色列自稱的首都耶路撒冷；承認以色列對其佔領的戈蘭高地的主權；監督三個阿拉伯國家與以色列關係的正常化；還退出了與以色列敵國伊朗達成的核協議，並重新對其實施嚴厲的經濟制裁。

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普2023年12月13日在美國艾奧瓦州舉行的「致力於黨團」活動發表講話。在他後方的佈景版，印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的標語。（Reuters）

政治評論家、內塔尼亞胡前幕僚Aviv Bushinsky 表示，這位總理與共和黨人相處很順利，不像民主黨對他很嚴厲。

儘管民主黨總統拜登（Joe Biden）「堅定支持」以色列，但與內塔尼亞胡的關係一直很冷淡；與特朗普相反，拜登曾警告他不要打擊伊朗的石油生產和核設施。

以色列地區外交政策研究所Mitvim 9月進行的一項民意調查顯示，68%以色列人認為特朗普是最符合以色列利益的候選人；只有14%的人選了一再聲援該國的賀錦麗。

美國大選：美國前第一夫人米歇爾2024年10月26日現身密歇根州，幫助賀錦麗拉票（Reuters）

不過，前以色列駐美大使、Mitvim董事會成員Nadav Tamir說，新一屆特朗普政府可能會帶來「驚喜」：「他們是孤立主義者（isolationist，不積極介入國際事務，並在貿易、文化上採取較為限制與封閉的取向），不希望美國成為自由世界或國際盟友的領導者」。

據報道，巴勒斯坦人認為兩位美國總統候選人「都沒差」。