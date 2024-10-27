日本自民黨選舉失利　盤點下一步選項　石破茂恐成短命首相？

日本10月27日眾議院選舉投票結束，票站調查顯示自民黨面臨失利，失去單獨過半數議席地位，甚至可能在計入盟友公明黨後，也無法議席過半數。若然沒有過半數議席，外媒盤點自民黨未來選項，包括尋求其他政黨加入聯盟、恢復遭開除議員的黨籍，但均有「副作用」。首相石破茂的未來也備受關注，他或成為短命首相。



據日本富士新聞網（FNN）指，就算政權沒有交替，首相過去若遇上議席不過半的情況，往往也會辭職，例如是2007年自民黨在參議院失去多數席位，時任首相安倍晉三在兩個月後辭職，1998年自民黨在參議院失去多數席，時任首相橋本龍太郎也在點票當天辭職。

2009年，自民黨在眾議院選舉遭受重創，時任首相麻生太郎之後宣布辭職以示負責。

石破茂才剛在2024年10月1日上任，至少未足1個月，會否辭職也成為焦點。日本任期最短的首相是二戰結束後的東久邇宮稔彥，只有54天，至於在1980年以後的近代，最短命首相是1994年的羽田孜，僅在任64天，之後是1989年的宇野宗佑，在任69天。

無論石破茂會否辭職，自民黨又何去何從？若然自民黨與公明黨組成的執政聯盟成功保住過半數議席，自然可以繼續執政，但若然議席不過半，則要考慮下一步選項。

圖為日本東京一個點票中心內（Reuters）

選項包括尋求至少一個其他政黨加入聯盟，據路透社指，潛在的政黨選擇有國民民主黨（DPP）與日本維新會，但專家也指出，此會為自民黨帶來挑戰，例如國民民主黨主張把10%消費稅減半、減薪俸稅，自民黨均不支持這些政策，且國民民主黨至今對與自民黨合組聯盟表現抗拒，日本維新會則不排除合作。

自民黨的另一選項是恢復遭開除議員的黨籍，該黨2023年爆出「黑金」政治獻金風暴，多人遭開除黨籍後，以獨立身份競選，部份人有望成功贏得議席，若然自民黨重新承認他們，可以藉此方法增加席位。

這個方法也會為自民黨帶來風險，「黑金」政治獻金風暴重挫該黨民望，若然又重新「擁抱」涉事者，可能會招來更多選民的責罵聲。