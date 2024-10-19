日本男向自民黨總部擲汽油彈駕車撞首相官邸　父：或不滿核電政策

日本東京一名49歲男子臼田敦伸10月19日涉向自民黨總部投擲汽油彈，隨後再駕車撞上首相官邸前的防護欄。據日媒指，疑犯未透露犯案動機，但其父親透露，兒子平時致力於反核電廠活動，認為動機或是不滿自民黨的核電廠政策。



事發於當地19日清晨5點50分左右，一名男子駕車到東京千代田區永田町的自民黨總部前，投擲約5枚汽油彈，一輛防暴警車起火。他之後駕車到約500米外的首相官邸，撞上官邸前的防護欄，他下車後向警察投擲疑似發煙筒的物體，最後被捕。

2024年10月19日，自民黨總部遭人投擲汽油彈，日本警方在附近調查（Reuters）

被補男子是住在埼玉縣川口市的49歲臼田敦伸，他在調查過程保持緘默，拒絕說出犯案動機。警方還在疑犯車內搜出汽油彈。

日本放送協會（NHK）報道，臼田敦伸在大約15年前開始與父親在埼玉縣川口市一起生活，臼田篤伸接受訪問稱，兒子曾從事運輸工作，2011年東京電力公司福島第一核電廠事故後，便致力於反核電廠活動。

臼田篤伸稱兒子又曾有意參加政治選舉，但對選舉的保證金制度抱有不滿，並為此自學法律，獲得「行政書士」資格。

圖為位於東京的日本自民黨總部（Reuters）

臼田篤伸認為兒子的動機或是出於對執政聯盟核電廠政策不滿的累積，他心情複雜地說「兒子被逮捕是理所當然。但要說我沒有感到震驚，那是說謊。」

日本自民黨於9月27日選出新總裁, 由石破茂當選並接替岸田文雄出任新首相, 就任僅8天就宣布解散眾議院，並會於10月27日舉行大選。