男友「捉迷藏」入篋不出窒息死亡　美冷血女友謀殺罪成

美國佛羅里達州女子布恩（Sarah Boone），自稱2020年2月23日和男友托雷斯（Jorge Torres）玩捉迷藏時，把他關進行李篋內，卻不理會對方無法自行脫出而呼救，導致男友最終喪命。警方表示案件另有隱情，法院陪審團10月25日裁定她二級謀殺罪成立，最高可判無期徒刑。



據美媒報道，布恩告訴奧蘭多警方，4年前她和托雷斯在佛州溫特帕克（Winter Park）的住所玩捉迷藏，當時他們認為托雷斯進入行李篋會很有趣。

據悉她向警方表示，兩人當時喝了酒，將男友關進篋內拉上拉鏈後，相信他會自己出來，於是布恩決定去睡覺。到翌日早上醒來找不到人，才想起托雷斯還在篋內，她打開行李篋卻發現男友已沒有生命迹象。

2024年10月25日，陪審團判定被告布恩（Sarah Boone）被控二級謀殺罪成立，她不認罪。（影片截圖：YouTube/ FOX 35 Orlando）

在法院接受審判時，布恩稱自己之前遭受男友家暴，害怕救他後人身安全受到威脅，於是出於自衛目的將男友關在行李篋內。

然而警方卻在布恩手機內發現了影片，其中托雷斯在行李篋內大聲呼救，並反復呼喊布恩的名字，因此警方起訴她謀殺。

在另一部手機影片中，警察發現布恩當晚說過：「這就是你掐我脖子的感覺，哦，這就是你出軌時我的感受。」

在法庭上，布恩向陪審團展示如何打開行李箱讓男友躺進去、並拉上拉鏈。（佛州奧蘭治縣巡迴法院電視錄像截圖）

《紐約郵報》提到驗屍報告顯示托雷斯身體多處有傷，背部、頸部有刮傷，肩膀、頭骨和前額有鈍器挫傷，嘴唇破損的地方也有傷口。顯然不只是「玩捉迷藏」這麼簡單。

陪審團25日審議了90分鐘，最終裁定罪成，定於12月2日判刑，最高可至無期徒刑。