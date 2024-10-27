女留學生英國大學秘密產女嬰　藏粟米片盒入篋致死亡　判囚終生

馬來西亞一名22歲女留學生3月於英國生下女嬰後，將其藏在一個粟米片的盒內，致其死亡。法庭10月24日裁定她謀殺罪成，25日判處終身監禁，最低刑期17年；又稱抑鬱症不是被告殺害親生女嬰的藉口。



英國皇家檢控署（Crown Prosecution Service）網站發布消息，稱被告張嘉欣（Teo Jia Xin，音譯）24日在高雲地利（Coventry）沃里克刑事法庭被判謀殺罪名成立後，25日宣判刑罰。

綜合英媒報道，張嘉欣今年初到英國高雲地利大學（Coventry University）深造。3月4日，她在宿舍房間的浴室內產下女嬰後，將其放入粟米片盒，再裝進一個密封塑膠袋並藏入行李篋，導致嬰兒死亡。

馬來西亞留學生Jia Xin Teo誕下女嬰後，將對方藏在粟米片盒內，英國法院10月24日裁定對方謀殺罪成。（West Midlands Police圖片）

她謊稱因經期身體不適弄髒床及地板，拒絕室友進屋。室友在房內發現血跡，於是召來救傷車，但張嘉欣拒絕去醫院；第二天就醫時否認分娩，醫護人員起疑並報警。兩天後她向警方承認誕嬰，並告知棄嬰地點；說孩子是她和馬來西亞男友的。

被告一直否認謀殺，但承認害怕在馬來西亞的家人和朋友發現誕嬰一事，並憂慮影響學業。她亦稱聽到「聲音」，叫她殺害女嬰。

案發現場在英國高雲地利大學（Coventry University）學生宿舍。（官網圖片：www.coventry.ac.uk）

據精神科醫生診斷，張嘉欣有輕度抑鬱，分娩時情況惡化，並出現急性應激反應。但法官指抑鬱症不是她殺害親生嬰兒的藉口。

法庭最終判定，女嬰出世時仍然生存，她原本可以求助，卻仍致其死亡，已構成謀殺。

本文獲《聯合早報》授權轉載

