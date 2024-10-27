美國15歲少年槍殺父母3弟妹　11歲妹假死倖存　揭殘忍殺人過程

美國華盛頓州福爾城（Fall City）10月21日發生倫常慘案，15歲少年槍殺父母與3名弟妹，另一名11歲妹妹中槍後「扮死」逃過一劫。案情亦揭發槍手行兇後，企圖嫁禍13歲的弟弟。



美媒25日報道，生還的11歲女孩回憶稱，21日她在睡夢中被槍聲驚醒，當她望向臥室門外時，看到爸爸馬克（Mark Humiston）和9歲弟弟躺在地上，他們頭和嘴分別流血；當她的7歲的妹妹走出兩人共用的睡房時，只聽見另一聲槍響，然後看到妹妹倒在地板上。

隨後哥哥持槍走進睡房，向她連開數槍，打中她的手和頸。她負傷之餘認出15歲的哥哥拿着爸爸的銀色格洛克手槍（Glock），之後看到哥哥檢查家人的屍體，女孩於是「扮死」，等到哥哥離開房間，她才從房間的「防火窗」逃出來。

她還表示，逃離途中聽到兇手正打電話；等逃到鄰居家中後，鄰居一家凌晨5點之後撥打911報警稱發生槍擊案，而槍手是那名15歲少年。

Mark Humiston和妻子Sarah遭15歲兒子槍殺。（Facebook / Mark Humiston圖片）

就在鄰居報警7分鐘前，兇手就已經報警謊稱13歲弟弟開槍，上氣不接下氣地稱說自己躲在浴室內，而弟弟殺了全家後自殺。他還告訴警方，前一晚13歲的弟弟因為看色情影片被「斷正」，稱「可能是開槍的動機」。

示意圖：銀色格洛克（Glock）手槍。（官網圖片：https://eu.glock.com/en/Technology/Slimline）

警方拘捕15歲槍手，他24日在少年法庭被控犯下5項嚴重謀殺罪及1項持槍謀殺未遂罪。25日的聽證會上，檢察官要求將本案移交成人法庭；若以成人身份被定罪，他將面臨25年至終身監禁；反之若在少年法庭審理，可能只會關押到25歲，不會受到進一步懲罰。

但少年的律師Amy Parker強調，這些指控未經證實，在定罪以前他依然清白：「他是個15歲男孩，喜歡騎單車和釣魚，沒有犯罪前科。」

然而警方表示，他系統性地謀殺了家人，在救援人員到場前還試圖偽造犯罪現場。倖存的妹妹向執法人員透露，哥哥最近因考試成績不及格「遇到很多麻煩」，而且在一眾兄弟姊妹中，只有對方知道父親放置手槍的保險箱密碼。

據報道，女孩送到西雅圖的醫院接受治療，現已出院。當地議員佩里（Sarah Perry）表示，當地一家人提出自願照顧女孩及犯案的哥哥。