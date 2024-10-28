日本自民黨慘敗　首相石破茂：繼續留任　不允許「政治真空」

面對選舉慘敗的日本首相石破茂表示，他將繼續留任，不允許出現「政治真空」。



法新社報道，身兼日本自民黨總裁的石破茂星期一（10月28日）在自民黨總部召開記者會時說，他希望履行首相的職責，保護人民和保護日本。

同日早些時候，石破茂表示誠摯接受選舉結果，並承諾對自民黨進行根本性的改革。

當被問及執政聯盟失去多數議席的原因時，石破茂認為黑金醜聞是最大因素，稱金錢醜聞令選民對政府產生「懷疑、不信任和憤怒」。

另外，日本媒體報道，自民黨選舉對策委員長小泉進次郎已在星期一向石破茂主動請辭。小泉進次郎對記者表示，作為自民黨選舉對策委員長，他願意承擔眾議院選舉敗北的責任。

日本放送協會（NHK）報道，在星期天（27日）舉行的日本第50屆眾議院選舉中，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟共獲得215席，其中自民黨191席，公明黨24席，未能超過眾議院465個議席的一半，即233席。

日本首相石破茂2024年10月28日在東京自民黨總部舉行記者會（Reuters）

自民黨較選前的247席減少56席，新出任石破茂內閣法務部長的牧原秀樹和農業部長小裏泰弘在選舉中落選。公明黨議席由選前的32席減至24席，其新任黨首石井啟一也落選，未能當選眾議院議員。

在野黨中，立憲民主黨從98個議席猛增至148個議席，成為自民黨之後眾議院第二大勢力。國民民主黨議席也從七個增至28個，執政聯盟政權受到威脅。

日媒說，此次眾議院選舉投票率約為53.84%，低於上屆眾議院選舉55.93%的投票率。

日本國會眾議院選舉每四年舉行一次，本屆眾議院議員的任期原本應於2025年10月屆滿。10月1日，石破茂當選日本新首相，9日宣佈解散眾議院，創下戰後首相當選後解散眾議院的最快紀錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

