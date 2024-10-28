日本自民黨大選慘敗　黑金政治不改　惠民政策難有作為

日本的「黑金政治」是難以撲滅的政治負面遺產，這次日本眾議院選戰，尋求蟬聯執政的自民黨就因政治腐敗而背水一戰。



去年，自民黨派系一連串的政治捐款漏報事件鬧得沸沸揚揚。前首相安倍晉三派系以及前幹事長二階俊博派系的幹部級人物還因此遭搜查，演變成刑事案。黨內想到以換首相一洗政治污點的辦法。新任首相石破茂快刀斬亂麻解散國會舉行大選，在選戰開打前對外宣布將45個污點議員打入冷宮，其中12人不獲選上陣，其餘雖掛着自民黨旗號，但拒絕在他們身上投錢助選。

選戰開打後，爆出自民黨向污點候選人提供助選資金2000萬日元，被批所謂的懲罰只是做戲，進一步引發民憤。自民黨的其他候選人則因此而陷入苦戰，在安倍政府內擔任奧運部長的丸川珠代是其中之一。

日本首相石破茂上台不久就解散國會舉行大選，並宣布將45個污點議員打入冷宮，其中12人不獲選上陣，其餘雖掛着自民黨旗號，但拒絕在他們身上投錢助選。惟之後他們卻被揭發仍獲自民黨提供助選資金，進一步引發民憤。圖為石破茂10月26日在東京街頭拉票。（Reuters）

丸川10月16日在東京澀谷區一家超市前拉票，談起金錢政治醜聞淚水盈眶，聲音哽咽，十分委屈。

她說：「我沒注意到資金流動的不透明，也無法去解決它，我感到非常沮喪。」然後話鋒一轉說：「無論如何，我還是必須感激安倍首相，是他栽培了我。必須說的是，安倍首相帶領日本走出失落的30年，讓我們對未來充滿希望。」

那天，安倍的夫人昭惠為丸川站台助選。她也淚水盈眶，拿起咪高風邊哭邊說：「這次選舉真的很艱難。即使是現在，我也確信（死去的）丈夫在某個地方為我們加油，告訴我們要盡力而為。」

兩個女人的眼淚成了選戰話題，卻沒有打動選民的心。到選戰最後一刻，自民黨落選的鈴聲仍響個不停。

日媒調查：186個與國會議員相關的團體花錢如流水

《朝日新聞》發文指自民黨需要大筆捐款與政治花大錢有關。一位自民黨議員在東京和家鄉僱用了八個秘書，月薪從10萬日元到40萬日元不等，單是秘書費每年就要3000萬日元。秘書的工作主要是定期為議員安排參加鄰里協會活動，與選民建立關係。如果選區大，還得多設幾個辦事處，得花更多的錢。據了解，在農村拉票來回的議員車馬費也是一筆不小的數目。

據悉，某資深自民黨人每年四次向選區家庭分發活動傳單，每次花費至少200萬日元。自民黨人印海報很講究，擔心使用廉價海報很快會褪色，宣傳效果不如對手。

日本自民黨爆出政治獻金醜聞，時任內閣官房長官松野博一被指收受逾1000萬日圓回佣，他最終宣布辭職。（Reuters）

《朝日新聞》調查指出，186個與國會議員相關的團體花錢如流水。2021年，它們收到約9200萬日元禮物，為了回贈等價禮物，10萬日元賬單見怪不怪，有不少發自百貨公司、禮券店、葡萄酒專賣店、和牛店以及名牌服裝店等。有議員呼籲停止贈禮，結果是被教訓一番，最後只能接受這種習慣。此外，還有議員被爆出私藏小金庫作不可告人的應酬，例如去高端俱樂部吃喝玩樂。

日本金錢政治醜聞最大一筆是1972年就任首相的田中角榮。田中有個綽號叫政界「大財閥」。據說，在他43年議員生涯中，因恰逢日本經濟高增長，自企業獲取的政治捐款多達1000億日元。

田中呼風喚雨的時代，金錢與權力掛鈎。他成立了越山會和約五個政治團體集資，募捐的款項以100萬日元為單位。為了方便捐款，他出版名為《越山月刊》的八頁小報讓企業投放廣告，收入相當可觀。根據日本《新潮周刊》2016年刊登的文章，田中派錢給派系議員都是一疊疊現鈔。曾是他得力助手的已故眾院前副議長渡部恆三就曾為他扛一億日元現鈔發給議員作為政治活動資金。1976年，田中在洛克希德事件中受賄被捕，被判四年監禁和5億日元罰款。他在最高法院審理上訴期間去世。

七十年代，時任日本首相田中角榮（右）收賄五億日圓震驚日本。（資料圖片／GettyImages）

田中事件凸顯了自民黨的金錢政治醜聞，那之後自民黨有過幾輪政治改革，也加強法律規定每筆政治捐款不超過20萬日元。儘管捐款規模變小，但政治腐敗新聞從未間斷。有七成民眾就對自民黨金錢政治表示憤概。

政治是為人民解決民生問題，當前社會大眾深受通貨膨脹摧殘，叫民眾如何忍受政客腐敗？日本唯有繼續加強廉政法，政黨才能走上正道。

本文獲《聯合早報》授權轉載，原文標題：《日本黑金政治陰魂不散》

