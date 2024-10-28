以色列擬禁止近東救濟工程處在巴活動　英法德等7國聯合警告

伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，以色列政府準備通過兩項法律，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）在加沙和約旦河西岸開展活動；德國、法國、英國、澳洲、加拿大、日本和韓國外長警告以色列放棄這些法律。



這些對以友好國家，10月27日聯合聲明警告以色列這些法案可能給約旦河西岸和加沙地區「已經危急且迅速惡化的人道主義情況帶來『毀滅性後果』」；還表示，若無 UNRWA 的工作，在這些地區提供教育、醫療和燃料配給等援助與服務的工作將受到嚴重的阻礙，特別是在加沙北部。

據報歐洲國家懷疑，以軍最近幾週在加沙北部的活動，是為了暗中迫使平民遷移到加沙南部。

2024年10月23日，以色列與哈馬斯衝突期間，巴勒斯坦官員稱一輛貼有近東救濟工程處（UNRWA）標識的車輛在以色列襲擊中被擊中，巴勒斯坦人正嘗試拆除該車輛。（Reuters）

以色列《國土報》27日聲稱，有證據顯示 UNRWA 僱員參與哈馬斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列、以及哈馬斯在 UNRWA 加沙設施周圍有軍事資產，於是以色列起草這項法案。

對此，7國譴責哈馬斯，並表示 UNRWA 正在及願意開展內部改革，強調該聯合國機構的中立原則，確保活動完全合規。

2024年10月14日，在以哈衝突期間，巴勒斯坦人在加沙地區中部代爾巴拉赫的阿克薩烈士醫院檢查以色列襲擊流離失所者帳篷的受損情況。（Reuters）

據估以色列議會將在今年通過立法。參與聯合聲明的一位外長表示，此前通過外交渠道勸說以色列政府放棄立法均未果 ，他們便決定對以色列發出明確警告。

同為以色列盟友的美國雖未參與聯合聲明，但拜登政府已向以色列施壓，要求推遲或軟化該立法。