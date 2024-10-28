以色列擬禁止近東救濟工程處在巴活動 英法德等7國聯合警告
撰文：莊勁菲
出版：更新：
伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，以色列政府準備通過兩項法律，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）在加沙和約旦河西岸開展活動；德國、法國、英國、澳洲、加拿大、日本和韓國外長警告以色列放棄這些法律。
這些對以友好國家，10月27日聯合聲明警告以色列這些法案可能給約旦河西岸和加沙地區「已經危急且迅速惡化的人道主義情況帶來『毀滅性後果』」；還表示，若無 UNRWA 的工作，在這些地區提供教育、醫療和燃料配給等援助與服務的工作將受到嚴重的阻礙，特別是在加沙北部。
據報歐洲國家懷疑，以軍最近幾週在加沙北部的活動，是為了暗中迫使平民遷移到加沙南部。
以色列《國土報》27日聲稱，有證據顯示 UNRWA 僱員參與哈馬斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列、以及哈馬斯在 UNRWA 加沙設施周圍有軍事資產，於是以色列起草這項法案。
對此，7國譴責哈馬斯，並表示 UNRWA 正在及願意開展內部改革，強調該聯合國機構的中立原則，確保活動完全合規。
據估以色列議會將在今年通過立法。參與聯合聲明的一位外長表示，此前通過外交渠道勸說以色列政府放棄立法均未果 ，他們便決定對以色列發出明確警告。
同為以色列盟友的美國雖未參與聯合聲明，但拜登政府已向以色列施壓，要求推遲或軟化該立法。