美國大選｜貝索斯不想得罪特朗普？華盛頓郵報30多年來首放棄站隊

當地時間10月25日，《華盛頓郵報》發表聲明稱，該報不會在2024年美國總統選舉中支持任何一位總統候選人。這是《華盛頓郵報》三十多年來首次放棄在美國大選中「站隊」，也使得該報的所有者、美國億萬富翁貝索斯（Jeff Bezos）面臨員工的抗議和批評。



2024年10月26日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普出席在州立大學舉辦的競選集會。（Reuters）

《華盛頓郵報》發行人兼行政總裁劉易斯（William Lewis）25日在聲明中說，這一決定是回歸了《華盛頓郵報》不支持任何總統候選人的本源，「在獨立原則的指導下，我們力求儘可能公平地提出我們的意見，但不向任何政黨或候選人作出承諾。」

劉易斯回憶說，《華盛頓郵報》並沒有正式支持某一位總統候選人的傳統，直至1976年，該報才出於「可以理解的原因」改變了策略，支持當時的民主黨總統候選人卡特（Jimmy Carter）。「但我們在此之前的做法是正確的，現在我們要回到這個狀態。」

聲明強調，《華盛頓郵報》不會在2024年美國大選中支持任何一位候選人，也不會在未來的總統選舉中支持任何一方，「我們的職責是通過新聞編輯室為所有美國人提供無黨派新聞，以及來自我們評論團隊的觀點，以幫助我們的讀者作出自己的判斷。」

從1976年開始，《華盛頓郵報》會在每一次美國總統選舉中表明立場，公開支持民主黨總統候選人。唯一的例外是在1988年，當時該報拒絕在共和黨候選人老布殊（George H. W. Bush）和民主黨候選人杜卡基斯（Michael Dukakis）之間站隊。

兩名知情人士透露，《華盛頓郵報》社論頁面編輯已經起草了一份支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的聲明，但未能發表。另有四名知情人士表示，《華盛頓郵報》的所有者、美國億萬富翁貝索斯親自作出了決定，不允許該報為賀錦麗「背書」。

貝索斯在2023年年底任命劉易斯為該報發行人兼行政總裁，負責遏制虧損。消息人士稱，劉易斯經常與貝索斯聯繫，他不會在沒有得到貝索斯意見的情況下作出重大決定。

這一消息引發《華盛頓郵報》員工的不滿，他們對貝索斯提出了批評和抗議。代表約1,000名員工的《華盛頓郵報》工會發表聲明稱：「我們擔心管理層干預了我們編輯部成員的工作……我們看到一些忠實讀者取消了訂閱，這一決定影響了我們的工作。我們應該恢復讀者的信任，而不是失去信任。」

美國天后Beyoncé於2024年10月25日出席在德州的造勢活動，為賀錦麗與民主黨拉票（Reuters）

《華盛頓郵報》編輯部25日也發文稱，該報特約編輯卡根（Robert Kagan）決定辭職以示抗議，11名專欄作者聯名反對貝索斯的決定，多名員工在內部會議上提出了反對意見，員工的電子郵箱也收到了來自讀者和消息人士的大量投訴。

卡根認為，貝索斯此舉是為了「討好」特朗普，「這是事先向他們認為可能獲勝的人屈膝。像貝索斯這樣對美國經濟至關重要的人，顯然都希望與掌權者保持良好的關係。他們試圖避免站到與特朗普對立的一邊。」

貝索斯於2013年收購《華盛頓郵報》後，他曾多次與美國前總統、共和黨總統候選特朗普（Donald Trump）對立。在2016年和2020年美國總統選舉期間，該報都發表社論支持民主黨候選人，並對共和黨人提出批評。

2019年，當時由貝索斯執掌的美國亞馬遜公司發起訴訟，指控時任美國總統特朗普「施加不正當的壓力」，導致亞馬遜失去了與美國國防部簽訂的價值100億美元的雲計算合約，這筆合約後來被美國微軟公司取得。美國國防部最終在2021年7月取消了合約，理由是合約「已不能滿足需求」。

美媒提到，特朗普此前威脅稱，如果他重返白宮，他將動用政府權力，打擊「對人物、事物和事件作出不誠實和虛假報道的媒體」。

2021年11月2日，英國格拉斯哥，美國億萬富翁貝索斯（Jeff Bezos） 在聯合國氣候峰會（COP26）上發表講話。（Getty）

但美媒注意到，當地時間25日，在《華盛頓郵報》發表聲明後不久，特朗普會見了貝索斯旗下藍色起源公司（Blue Origin）的高管。藍色起源是貝索斯創立的一家商業航天公司，2023年與美國政府簽訂過一項價值34億美元的合約，幫助美國政府建造載人登月任務的飛船。

在貝索斯決定放棄站隊之際，距離2024年美國總統選舉還剩下不到兩週時間。目前，特朗普和賀錦麗在民意調查中的支持率依然勢均力敵。

美媒稱，近年來，美國各大報業集團逐漸減少了對總統候選人的支持，控制着美國數百家報紙的麥克拉奇公司（The McClatchy Company）和奧爾登全球資本已經停止了站隊的行為。就在幾天前，《洛杉磯時報》老闆黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）也拒絕給賀錦麗「背書」，導致該報三名編輯辭職。

本文獲《觀察者網》授權轉載

