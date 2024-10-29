福士汽車擬關閉德國至少3間廠房 並裁員數萬人
撰文：蕭通
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德國福士汽車集團（Volkswagen，又稱大眾）的勞資委員會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）於10月28日指出，公司計劃關閉至少3家德國工廠，並裁減數萬名員工，以削減成本。卡瓦洛警告，如果公司不讓步，可能會發起罷工行動。
福士位於德國沃爾夫斯堡（Wolfsburg）的總部，當日舉行員工大會。卡瓦洛表示，所有德國本土工廠都可能受關廠計劃影響，但目前尚未知名單。至於未因關廠被解僱的其他員工，也將面臨減薪10%等措施。
今年9月，福士已表示正考慮關閉德國的部份工廠，並終止自1994年實施的就業保護協議，以進一步削減開支。
目前，福士集團在全球約有65萬名員工，其中德國約佔30萬人。關廠計劃如果落實，將是福士史上首次在德國關閉廠房。
福士28日發聲明表示，由於經濟形勢不斷惡化，公司需進行根本性重組。公司會在30日提出削減勞動成本的具體方案，並與工人代表舉行新一輪談判。
該公司表示，自2020年以來，於歐洲市場銷售的汽車減少，但能源、人工和原材料成本卻在增加，又指德國工廠的勞動成本明顯高於業界標準。
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