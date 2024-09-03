歐盟關稅威脅下中國生產電動車前途未卜？　Cupra稱會毀掉這品牌

路透社9月3日報道，德國福士汽車（Volkswagen，又稱大眾）旗下電動車品牌Cupra行政總裁格里菲思（Wayne Griffiths）表示，若歐盟堅持對這個品牌在華生產的電動車加徵21.3%的關稅，Cupra將被「消滅」。



格里菲思表示，Cupra正與歐盟委員會（European Commission）、德國和西班牙政府的「不同層級」進行談判，試圖說服他們削減或取消計劃中的關稅，公司代表也將隨西班牙代表團訪問中國。

Cupra還面臨實現減碳目標的壓力，這需要通過營利來完成，否則將被罰款。格里菲思指，公司已投資福士汽車與中國江淮汽車合資在安徽建設的工廠，但在目前歐洲市場環境下，通過提高售價來彌補成本並非可選方案。

2023年9月4日，德國慕尼黑，圖為慕尼黑車展中福士汽車旗下電動車品牌Cupra的一款Tavascan車型。（Reuters）

歐盟委員會6月12日發布對華電動車反補貼調查的初步裁決，擬對中國部份「不配合調查的車企」生產的電動車加徵38.1%的最高稅率關稅，Cupra一款車型Tavascan起初名列其中，在抗議後，稅率在8月降至21.3%。