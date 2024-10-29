美國防部：倘朝鮮士兵參戰 烏軍使用美國武器不再設限制
撰文：蕭通
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美國五角大廈10月28日表示，如果確認朝鮮士兵參與俄烏戰事，美國將不再對烏克蘭使用美國武器施加限制。 美國總統拜登（Joe Biden）重申，朝鮮在烏克蘭問題上協助俄羅斯「非常危險」。北約（NATO ）秘書長呂特（Mark Rutte）於同日稍早時間表示，朝鮮士兵已部署到俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區。
北約秘書長呂特28日與韓國代表團會談後表示，俄羅斯和朝鮮之間不斷深化的軍事合作，且朝鮮士兵已部署到俄羅斯邊境地區，對印太與歐洲-大西洋安全構成威脅，北約會密切留意情況。
美國國防部此前估計，已有10,000名朝鮮士兵被部署到俄羅斯東部受訓。該部門發言人辛格（Sabrina Singh）28日表示，已知部份士兵已經接近烏克蘭，美國對他們將投入戰事的憂慮提升。
不過，辛格未證實朝鮮士兵是否已經進入庫爾斯克，稱他們很可能正朝著庫爾斯克的方向前進，但美方暫沒有更多細節。
烏克蘭軍事情報機構24日表示，首批朝鮮士兵已派往庫爾斯克邊境地區。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）28日稱，僅靠制裁不足以應對朝鮮的參與，基輔需要更多的武器和明確的支持計劃，呼籲盟友提供力量。
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