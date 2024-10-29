日本男大學生裸屍公園　警方：生前遭多人毆打　4名涉案人士被捕

日本北海道10月26日有一名男子赤身裸體倒臥公園內，送院後確認死亡，其臉部、手臂和上半身有多處瘀傷，死因為創傷性休克。警方稱，死者是一名大學生，附近的閉路電視拍下，他曾遭到多人毆打。目前已逮捕4名涉案人士。



日本放送協會（NHK）29日報道，當地警方表示，死者是住在千歲市的20歲大學生長谷知哉，被發現時赤身裸體躺在公園的一條主要道路上，現場沒有發現他的衣物。

由於事主的死因為創傷性休克，以及身上有多處瘀傷，警方懷疑他生前遭受暴力攻擊，調閱附近車站的閉路電視後，發現事發前一晚長谷知哉遭到至少3人毆打。警方29日表示，已逮捕一名男大學生及女大學生在內的4名涉案人士。

報道引述1名與長谷知哉住在同一學生宿舍的朋友稱，事主有很多朋友，喜歡拍照和獨自旅行，從來不會惹麻煩，而且和室友相處得很好。