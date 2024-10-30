前AKB48成員小嶋陽菜遇襲遭強抱　疑犯為42歲台灣狂迷｜有片

日本偶像團體AKB48前核心成員、模特兒小嶋陽菜，10月28日晚在東京澀谷出席寫真集宣傳活動時，遭到一名外國籍男子強抱倒地。工作人員隨後報警，外籍男因涉嫌施暴被捕，而該名男子在接受偵訊時表示，自己是一名台灣人。



日本網民分享事發現場的影片：

綜合日本媒體報道，襲擊小嶋陽菜的男子年齡年約42歲，自稱來自台灣。他是一名到日本學習語言的留學生。而小嶋陽菜在今年8月，也曾遇到類似的「瘋狂粉絲」情況而報警，警方目前仍在調查是否是同一人所為。

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嫌犯據報表示，自己是小嶋陽菜的粉絲，知道她到現場舉辦宣傳活動，所以埋伏在附近等待她離開。他坦承自己有伸手去抓小嶋陽菜，但強調沒有對她採取任何暴力行為。

小嶋陽菜在其社交媒體帳號分享出席寫真集宣傳活動的影片：

小嶋陽菜29日在其個人社交媒體帳號撰文表示，為引起大家的擔心表示抱歉。她對所有原定計劃參加29日活動的朋友表示歉意和失望。她將適時告知活動改期後的舉行時間。