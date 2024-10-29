前AKB48「神7」小嶋陽菜驚傳遇襲　宣傳寫真集遭外國男撲倒

撰文：聯合新聞網
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前AKB48成員小嶋陽菜睽違9年，推出最新個人寫真集。

她10月28日在東京澀谷舉行活動後，突遭一名40幾歲的外國男子強抱，導致她跌倒在地，事後該名男子遭警方逮捕。

前AKB48成員小嶋陽菜睽違9年推出最新個人寫真集，卻在活動中遇襲。（X@onigiridouga3）
前AKB48成員小嶋陽菜睽違9年推出最新個人寫真集，卻在活動中遇襲。（X@onigiridouga3）

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36歲的小嶋陽菜28日晚間在東京澀谷舉辦寫真集活動，活動結束步出會場時，突然一名40多歲外籍男子從後面強行摟抱，導致她跌倒在地。

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路人及保安連忙上前制服男子，工作人員也當場就撥打電話報警，警察趕到現場立即以現行犯逮捕該男子。

所幸小嶋陽菜並未受傷，這名外國男子也坦承犯行，警方將會進一步調查犯案的動機及原因。

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