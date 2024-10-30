自民黨大選慘敗　日媒：石破茂內閣支持率僅32%　較上台時跌逾18%

10月27日舉行的日本眾議院選舉中，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟僅獲得215席，其中自民黨191席，公明黨24席，未能超過眾議院465個議席的一半，即233席。共同網引述28至29日進行的電話調查報道，由石破茂領導的內閣支持率僅為32.1%，較內閣10月初上台後進行的調查（當時支持率為50.7%）下跌18.6%。



共同網29日報道，石破茂內閣的支持率僅為32.1%，不支持率為52.2%。希望眾議院議席未能過半的自民、公明兩黨繼續聯合執政的受訪者佔38.4%，不希望的佔比53.0%。對於起用涉及自民黨派系收受政治獻金事件的當選議員擔任要職，79.2%的人表示反對，贊成的只有16.3%。

另一方面，認為首相石破茂應該為未能獲得過半數議席而引咎辭職的受訪者僅28.6%，認為沒必要辭職則佔65.7%。

2024年10月28日，日本執政自民黨總裁及首相石破茂在27日的下議院大選慘敗後，在自民黨東京總部召開記者會。（Reuters）

認為自民黨議席減少是受到政治獻金事件影響的受訪者達到91.4%。認為選舉結果會使「政治與金錢」問題得到根除的佔比23.9%，認為不會根除的達到72.5%。

共同網28日引述多名消息人士報道，日本政府與執政聯盟計劃在11月11日召開國會特別會議，投票選舉首相。