美國大選｜逾5100萬選民提前投票　數據指「一族群」最多

美國佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida Election Lab）公布的最新數據顯示，超過5,100萬選民已在美國總統大選中投票，相當於2020年美國大選所有選票的32%。根據數據公司提供的數據，選擇提前投票的選民族群，與4年前相比略有不同，不僅年紀較大，也更可能是白人及共和黨支持者。



美國佛羅里達大學選舉實驗室10月29日公布的最新數據顯示，超過5,100萬選民已在美國總統大選中投票，其中逾2,700萬選民選擇親身前往票站投票，另外有2,400多萬選民選擇郵寄選票。比對2020年大選中有1.58億張選票，現時投票率已達32%。

2024年10月29日，美國佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida Election Lab）的最新數據顯示，超過5100萬人已經在美國總統大選中投票。（美國佛羅里達大學選舉實驗室網站）

根據數據分析公司Catalist發布的資料，該公司對39個州份持有數據，今屆選擇提前投票的選民，普遍年紀較大、較可能是白人及是共和黨支持者，這個趨勢在7個搖擺州份也普遍存在。

從數據可見，參與提前投票的選民中，65歲以上的選民佔比達46%，比2020年多了10%。高達75%的提前選民是白人，比4年前的73%略為提升。

2024年10月26日，美國選民抵達位於紐約市布魯克林博物館的提前投票站。（Reuters）

目前為止，全美提前投票的情況，都比4年前顯著下降，因為2020年正值新冠肺炎疫情，當屆提前投票的人數創下歷史新高。

當時約1.58億張選票之中，超過1/4都是提前投票。值得留意的是，特朗普競選團隊今年一改以往的取態，大力鼓勵共和黨人提前或郵寄投票，與2020年的反對態度大相逕庭。