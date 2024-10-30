美國大選｜賀錦麗民調優勢再縮小　僅領先特朗普1個百分點

美國大選進入倒數一星期，路透社與益普索（Ipsos）於10月29日公布的最新民調顯示，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的優勢縮小，只以1個百分點領先共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump）。最新結果顯示，賀錦麗的整體支持度為44%，特朗普為43%。



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自7月參選以來，賀錦麗在路透社及益普索的民意調查中，一直領先特朗普。但自9月底起，其領先優勢不斷縮小，在10月16日至21日的民調中，賀錦麗僅領先2個百分點。

經濟及移民問題大幅落後於特朗普

最新民調在10月25日至27日進行，誤差幅度約為3個百分點。26%選民將就業和經濟問題，視為國家最迫切議題。而特朗普在整個競選過程中，經濟政策的支持度一直領先賀錦麗。在最新的調查中，受訪選民在經濟政策中，多達47%認同特朗普，僅37%支持賀錦麗。

當被問及兩位候選人中哪一位對經濟、失業和就業採取更好的政策時，民調中的選民以47%比37%的比例選擇了特朗普。

此外，有18%選民將移民問題，視為國家最迫切問題。特朗普的政策更為48%認同，遠高於賀錦麗的33%。

民調也顯示，選民相信賀錦麗能解決政治分歧、民主威脅的比例，最新只有40%，比特朗普的38%僅多2個百分點。而在10月16日至21日的民調，她的領先有7個百分點。

路透社：微弱領先或不足以贏得選舉

路透社指出，即使賀錦麗的微弱領先能夠維持，也可能不足以贏得選舉。2016年，民主黨的候選人希拉里（Hillary Clinton）在民調中領先特朗普2個百分點，但結果敗選。

最新民調顯示，約89%已登記的民主黨選民，和93%已登記共和黨選民表示會投票，熱情度高於4年前。路透社與益普索2020年10月下旬的民調顯示，74%民主黨選民和79%的共和黨選民稱肯定會投票。

在最新民調中最有可能投票的受訪者中，賀錦麗也以47%比46%領先特朗普1個百分點。