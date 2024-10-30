澤連斯基勝利計劃遭冷落　美方批討戰斧導彈不可行

《紐約時報》10月29日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）過去幾周催促西方領導人支持所謂的「勝利計劃」，還宣稱該計畫將在明年結束俄烏戰爭，卻只得到「冷淡的口頭支持」。另一邊廂，由於俄軍面臨巨大傷亡，據稱不大可能停火談判。



據報導，至今未有國家同意准許烏克蘭朝俄羅斯境內的軍事目標發射西方遠程導彈，也沒有大國在戰事正熾時公開支持邀請烏克蘭加入北約。澤連斯基過去6周的歐美遊說之旅可視作失敗。美國官員私底下對該計劃表示憤怒，稱內容不切實際，且幾乎完全依靠西方軍援。

隨着西方支持的減弱、東部戰線和俄羅斯庫爾斯克地區的損失，以及美國大選的臨近，澤倫斯基可能別無選擇。

不過，一些軍事分析師和外交官表示，澤倫斯基勝利計畫的真正受眾可能在烏國國內。澤倫斯基可以利用他的強行推銷，向烏克蘭人展示自己已竭盡所能，讓他們為烏克蘭可能不得不達成協議的可能性做好準備，並且給國人一個方便的替死鬼，也就是西方國家。

圖為2024年2月3日，美國海軍導彈驅逐艦發射一枚戰斧導彈，針對也門胡塞軍事目標進行打擊。（Reuters）

據分析，俄軍9月人員傷亡人數比先前每個月都多，每天至少犧牲1200人。俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)一再聲稱他已準備好進行談判，表示，「球在他們（烏克蘭）這邊」。但有前俄官員表示，只要烏軍駐紮在庫爾斯克，普京就不會談判。