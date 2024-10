俄羅斯一週佔領烏克蘭近200平方公里土地　今年最快單週推進

根據俄羅斯媒體Agentstvo對烏克蘭開源地圖的分析結果,俄羅斯在10月20日至27日,用一週時間佔領烏克蘭196.1平方公里領土,為俄羅斯軍隊今年最快的單週推進。



路透社報道,Agentstvo在Telegram頻道說,俄羅斯軍隊上週佔領了烏克蘭前線重鎮武赫萊達爾(Vuhledar)附近的95平方公里土地和波克羅夫斯克市(Pokrovsk)附近的63平方公里土地,這兩處土地均位於烏克蘭東部的頓巴斯地區(Donbas)。

Agentstvo表示,這至少是今年年初以來,俄羅斯最快的單週推進紀錄。

被俄羅斯視為「外國代理人」的Agentstvo說,它利用烏克蘭「深層政府」開源情報分析師的原始數據得出這個結論。

圖為烏克蘭2024年1月26日發布的圖片,顯示一架遭擊落的俄羅斯無人機。(Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS )