俄羅斯一週佔領烏克蘭近200平方公里土地　今年最快單週推進

根據俄羅斯媒體Agentstvo對烏克蘭開源地圖的分析結果，俄羅斯在10月20日至27日，用一週時間佔領烏克蘭196.1平方公里領土，為俄羅斯軍隊今年最快的單週推進。



路透社報道，Agentstvo在Telegram頻道說，俄羅斯軍隊上週佔領了烏克蘭前線重鎮武赫萊達爾（Vuhledar）附近的95平方公里土地和波克羅夫斯克市（Pokrovsk）附近的63平方公里土地，這兩處土地均位於烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas）。

Agentstvo表示，這至少是今年年初以來，俄羅斯最快的單週推進紀錄。

被俄羅斯視為「外國代理人」的Agentstvo說，它利用烏克蘭「深層政府」開源情報分析師的原始數據得出這個結論。

圖為烏克蘭2024年1月26日發布的圖片，顯示一架遭擊落的俄羅斯無人機。（Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS ）

在俄羅斯軍隊繼續推進，西方開始思考俄烏戰爭將如何結束之際，這場打了兩年半的戰爭正在進入俄羅斯官員所說的最危險階段。

根據公開來源數據，儘管烏克蘭佔領了俄羅斯庫爾斯克州的一部份地區，但俄羅斯軍隊9月間的推進速度是2022年3月以來最快的。

Agentstvo說，由於烏克蘭國防部做出向俄羅斯庫爾斯克州派兵的決定，致使烏克蘭在頓巴斯的防禦能力被削弱，而俄羅斯並沒有把軍隊從頓巴斯調往庫爾斯克州。

2024年9月23日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在美國紐約聯合國總部舉行的「未來峰會」上發表講話。（Reuters）

俄羅斯軍隊現在控制了烏克蘭五分之一的領土，突顯出俄羅斯在軍力和物資方面的巨大優勢，因為烏克蘭必須懇求西方盟友提供更多武器。

俄羅斯目前控制着2014年從烏克蘭併吞的克里米亞、頓巴斯（包括頓涅茨克州和盧甘斯克州的煤鋼區）約80%地區，以及扎波羅熱州和赫爾松州超過70%的地區。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

